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办公协作软件市场交锋加剧 Slack新增100万付费用户

办公协作软件市场交锋加剧 Slack新增100万付费用户
2018年05月09日 09:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月9日上午消息，Slack科技公司周二宣布，办公协作软件市场的竞争越来越激烈，新增的付费用户为100万，增速下降。

　　这家公司总部位于旧金山，现在与微软公司正面交锋，该公司表示，它现在拥有7万多家付费机构，每天有800多万活跃用户和300万付费用户。

　　该公告是自去年9月以来Slack对其业务情况的首次更新，当时该公司表示拥有5万付费机构，每天有600万活跃用户和200万付费用户。

　　Slack周二发布的一份图表显示，该公司去年5月拥有约550万活跃用户，高于2016年5月的300万。根据这些数据，Slack的用户年增长率从2017年5月的83％下降到目前的45％左右。

　　这家初创公司正与Microsoft Teams，Alphabet Inc旗下的Google Hangouts聊天室，思科的Webex Teams，Facebook旗下的的Workplace，Atlassian的Stride以及其他业务涉及办公协作软件的公司竞争，IDC公司的调研预估，办公协作软件市场的产值在2021年将达到21亿美元。

　　Constellation Research的分析师Alan Lepofsky表示：“现在的市场竞争情况远比其刚成立时激烈，所以Slack当前用户新增速度下降是很正常的，新增100万付费用户已经是一个非常积极的结果了。”

　　Slack也没有像去年9月份那样提供其ARR（年度经常性收入）的最新情况，并称活跃用户和付费用户是更好衡量公司发展情况的指标。

　　“我们看到公司的ARR在持续健康地增长，然而，公司发展的现阶段，APR不是我们打算主要追求的指标。”Slackd的发言人在一份声明中表示。

　　相比之下，微软Teams拥有20万付费企业用户。但是，微软并没有透露Teams的活跃用户数量。

　　在开发者大会上，微软宣布了一系列即将推出的Teams开发工具，这些工具可以更轻松地为办公协作产品创建应用程序。微软公司高级项目经理Larry Jin表示，这些工具包括能够轻松复制Microsoft SharePoint已有解决方案的工具。

　　Jin 周一接受路透社采访时表示：“你可以把现有的解决方案放在SharePoint中，并且不费吹灰之力将其复制到Teams里。”（风轻）

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