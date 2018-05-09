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微软拟降低抽成 应用开发者最高可得到产品收入的95%

微软拟降低抽成 应用开发者最高可得到产品收入的95%
2018年05月09日 05:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月9日凌晨消息，微软周一发表博文称，该公司将减少对Windows应用开发者的收入抽成，此举旨在提高微软应用商店对开发者的吸引力，前提是假设部分开发者更看重收入分成而非市场规模。

　　微软称，该公司计划降低对Microsoft Store应用商店中出售的第三方Windows应用的收入抽成，但游戏类应用除外。根据当前的抽成条款，微软对非订阅应用及应用内购买活动的收入抽成为30%，对非游戏类订阅应用及应用内购买活动的收入抽成为15%。

　　“从今年晚些时候开始，在Microsoft Store中出售的消费者应用（不含游戏）将向开发者交付来自应用本身及任何应用内产品之收入的95%。”微软在博文中写道。这一抽成比例与谷歌Chrome Web Store持平，该应用商店对通过Chrome Web Store API出售的应用抽成5%收入。相比之下，苹果公司App Store和Google Play应用商店则向开发者抽成30%。

　　若微软参与了第三方应用的销售流程，则开发者可保留收入的85%。与此同时，游戏类应用开发者则仍将被抽成30%。

　　修改后的抽成比例将适用于Windows 10、Windows 8.x和/或Windows Phone 8.x、Windows Mixed Reality或Surface Hub等平台上的应用，但不适用于通过Microsoft Store for Business和/或Microsoft Store for Education出售的应用。

　　这种修改将在微软对其开发者协议条款作出改动后生效。（唐风）

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