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谷歌推出Android P：提供更智能简单健康的数字生活

谷歌推出Android P：提供更智能简单健康的数字生活
2018年05月09日 02:39 新浪科技
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　　相关专题：2018 Google I/O谷歌开发者大会

　　新浪科技讯 5月9日凌晨消息，10年前，谷歌发布了Android 1代，今天谷歌在现场正式推出最新升级版的Android P，它的特点是智能，简单，和达成更健康的数字生活。具体来说，体现在以下几方面：

　　智能体现在机器学习的使用，比如能够了解用户使用习惯，预测行动，节省时间，并且是保密的。如果使用马斯洛需求原理图来比喻手机功能，电池能力就是最基础的那一项。因此Android P的新功能，是“适应性电池”，提供更持续性电池应用，CPU唤醒上减少30%。

　　手机在自动调整亮度时，很多时候并没有考虑到个人喜好和周围环境，Android P对此有“适应性亮度”功能，让手机更加懂得怎么设定亮度，并且用省电的方式进行设定。谷歌提到，这一功能让用户手动调整亮度的频率大幅降低。

　　谷歌介绍，Android P的预测准确率为60%，并现场举例，比如最开始时判断两个行动：给妹妹打电话，然后夜跑，或者听歌时是否继续播放之前的专辑。

　　系统还可以根据用户的一个使用情景提供更多的链接，满足用户需求。该功能可以在搜索中使用，具备交互性和多样性，还可以看视频和订酒店。

　　Android P提供ML Kit功能，能够进行文本识别、人脸识别等等，能够使用谷歌基于云的技术，提供及用模板，可跨平台使用。

　　另一项功能是Wind Down功能，针对大家在刷手机时忘记时间，错过睡眠时间的情况。用户可以告诉谷歌自己几点睡觉，到时间后，手机屏幕就会变成灰色，提醒用户该睡觉了，第二天清晨手机会自动回复色彩。(辛苓)

谷歌Android功能
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