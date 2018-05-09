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Google Assistant再升级 将支持线上下单和预约

Google Assistant再升级 将支持线上下单和预约
2018年05月09日 01:46 新浪科技
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Google Assistant（资料图片）Google Assistant（资料图片）

　　相关专题：2018 Google I/O谷歌开发者大会

　　新浪科技讯 5月9日凌晨消息，今天Google I/O 2018开发者大会正式开始，大会上，谷歌推出了升级版Google Assistant。

　　据官方数据，到今天为止，Google Assistant系统已在超过5亿设备上使用，其中包括超过40个汽车品牌等，从年初到现在，Google Assistant的使用量翻了两番。

Google AssistantGoogle Assistant

　　那么升级版Google Assistant有哪些新功能呢？据谷歌介绍，主要有三方面：第一，是“持续性对话”功能，让对话更自然；第二，“多重行动”功能，用户在一次对话中可以提出多个请求，而Google Assistant都可以get到；第三个功能是 pretty please，谷歌和儿童专家探讨后增加了这一功能，主要针对家庭中的用户使用，当用户对Google Assistant提出请求时，如果使用了“请”字，会得到机器特别的回应，这对家中小孩子的教育显然有更好作用。

下单星巴克食品下单星巴克食品
预约理发预约理发

　　另外，谷歌还提到，Google Assistant 将支持线上下单，将和更多实体零售商合作，并整合进入谷歌地图，谷歌还在现场播放了运用Google Assistant预约剪头发的演示。(辛苓)

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