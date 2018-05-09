奥林巴斯深圳工厂停产停工 是因拍照手机？

深圳奥林巴斯公司2016年数码相机产量只有2008年的20% 供图/视觉中国

本报讯（记者 张钦）前天，日本光学巨头奥林巴斯突然宣布公司正在关闭其在中国的所有相机工厂，同时考虑将未来奥林巴斯数码相机产品的生产工作从中国转移到越南。虽然此前奥林巴斯已经放过风将收缩在中国的生产线，但前天宣布的这一计划依然让外界感到突然。

事件

奥林巴斯深圳工厂停产停工

奥林巴斯发布的消息称，此次奥林巴斯关闭的中国工厂包括了奥林巴斯亚太区总部的深圳工厂。资料显示，成立于1991年12月的深圳奥林巴斯公司是日本奥林巴斯株式会社在深圳设立的全资子公司，主要从事传统相机、数码相机及其他相关产品的开发、设计和制造，是其全球最大的相机及零部件生产基地之一。

其实，虽然在中国摄照市场算不上最知名的品牌，但奥林巴斯在全球市场的地位不可小视。至今奥林巴斯还在数码相机巨头林立的日本市场占据老大位置。尽管如此，拍照手机对数码相机的冲击仍是拖垮整个行业的重要力量。深圳奥林巴斯公司董事长、总经理小松享在宣布关闭工厂的同时发布《告部分员工书》，其中表示，“2008年之后，随着智能手机普及，数码相机市场迅速萎靡，2016年公司数码相机市场已经萎缩至2008年巅峰时期的20%，即2400万台，2017年诸多机型停止了生产。此外，深圳工厂投产至今已有24年，设备老化、外销业务也无发展空间，难以维持自身竞争力，因而不得不做出停产停工的决定。”

追溯

奥林巴斯此前曝出财务丑闻

不过，对于奥林巴斯来说，除了数码相机行业的大势已去之外，自身原因也是困扰企业发展的重要问题。2011年11月8日，奥林巴斯突然发布公告，承认在过去20多年中，公司通过在系列收购案中向咨询公司支付高额费用掩盖其亏损。时任奥林巴斯总裁高山修一在新闻发布会上表示，前总裁菊川刚、森久司以及审计员山田秀雄三人都牵涉其中。奥林巴斯的丑闻是被公司前CEO迈克尔·伍德福特曝出的，而这一丑闻曝光前，迈克尔·伍德福特因质疑公司账目造假被解雇。

分析

日本相机制造业全面受挫

其实，近年来不仅是奥林巴斯，日本相机产业全面受挫已是大趋势。去年10月底，尼康中国宣布停止主要从事数码相机、数码相机用组件制造的尼康光学仪器（中国）有限公司的经营。而就在上月底，另一家日本相机品牌卡西欧也宣布退出消费类卡片机市场，转而专注高附加值相机领域。

有分析指出，目前的数码相机市场，手机已经基本取代了中低端相机，高端单反相机对普通用户并非刚需，只有小众的发烧级摄影爱好者选择购买。当数码相机、卡片机的市场份额被鲸吞后，剩下的专业相机板块的窄众消费很难支撑尼康等品牌的销售规模。有数据显示，全球的数码相机销量近五年来缩水近七成，去年全球单反机身和镜头的供货量不及2010年的1/5，相机正在逐渐沦为夕阳产业。

展望

奥林巴斯整体运营不会有太大问题

成立于1919年的奥林巴斯明年将过百岁生日。尽管数码相机业务正在压缩，但事实上，相对于消费电子领域，奥林巴斯一直是以光学技术见长。

早在1920年，奥林巴斯就将显微镜成功实现商品化，在医疗领域作用重大的内窥镜也是奥林巴斯公司最先开发出来的。目前，奥林巴斯依然是全球精密光学技术的领军企业，在其医疗、影像、生命科学三大产业中，医疗领域在净销售额中占比最大，超过70%。早在2012年时，另一日资消费电子巨头索尼还曾宣布以6.45亿美元收购奥林巴斯11.46%股权成为第一大股东，并成立一家合资公司进军医疗设备市场。此举其实正是索尼看中了奥林巴斯利润颇丰的医疗影像业务。不过2015年时，索尼又出售了部分奥林巴斯股票，退居第二大股东。但这也足见奥林巴斯在医疗领域的强势地位。从这个角度看，尽管逐步淡化以数码相机为主体的业务，奥林巴斯整体的运营发展依然不会有太大问题。