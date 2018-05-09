入局互联网卫星战 Facebook落后SpaceX不止一个身位

来源：北京商报

“扎克伯格想要打造的不仅是一款‘让人们更好连接’的社交软件，还包括一个全世界都能使用的互联网。”

美国联邦通信委员会（FCC）上周公布的一份文件显示，目前Facebook可能正在秘密研发相关轨道技术，通过轨道卫星为地球提供互联网服务。在经历了一系列挫败后，四年前就提出全球联网愿景的Facebook再度发力。然而面对有限的频谱和轨道资源，SpaceX和OneWeb公司已经捷足先登，Facebook CEO扎克伯格的圆梦之旅并非坦途。

全球联网计划

日前FCC披露的文件显示，一家名为PointView的科技公司正投入数百万美元研发实验卫星“雅典娜”，其数据传输速度将比SpaceX的“星链”卫星网络快10倍。2019年初，PointView计划用Arianespace公司的火箭把卫星送入近地轨道。

实际上，早在2014年扎克伯格就曾在公开场合表示，要致力于连接全世界，让每个人都能够得到基本的互联网服务。当时，扎克伯格计划用无人机、卫星和激光技术，为全球尤其偏远地区人群提供互联网服务。

据《2018年全球数字报告》统计，目前全球仍有超过半数的人口不能接入互联网。分析人士认为，对Facebook而言，人口红利正在耗尽，其增长已经到了平稳期，在全球上网人口中，用户已经难再有较大幅度增长，因此，让更多尚未连网的人接入互联网，增加新的上网人口，才能快速增加自己的用户。

在随后几年时间里，Facebook陆续展示了自己在该领域的努力，并且通过联合高通、微软、英特尔等知名企业推出非营利性组织internet.org来推动互联网向全世界更多地区普及。

然而一场发射事故令Facebook的计划遭到重创。2016年2月，SpaceX“猎鹰九号”火箭发射Facebook首颗互联网卫星。但是，“猎鹰九号”在静态点火测试时发生爆炸，承载扎克伯格梦想的卫星尚未出发，就已陨落。

此后，Facebook的全球互联网计划一度淡出人们视野，直到近期FCC披露其子公司的申请文件。文件显示，在“猎鹰九号”失利不到半年后，Facebook就开始通过子公司向FCC申请建造卫星设施。

巨头蜂拥而入

不过，重新发力的Facebook已经落后SpaceX不止一个身位。去年11月，SpaceX就在FCC获得了相关试验的许可。

2月，SpaceX成功发射“猎鹰九号”，将两颗互联网测试卫星送入轨道，拉开其创始人马斯克“星链”计划的序幕。按照预期，SpaceX将从2018年开始陆续部署4425颗宽带互联网卫星，约在2024年部署完成。此后，SpaceX还将向更低高度轨道新增发射7500颗卫星。

早在2010年初，谷歌就发起了一项旨在解决“另外30亿人口的网络”的计划，为非洲及其他新兴市场提供卫星上网服务。此外，谷歌还启动了气球上网项目“Project Loon”，计划把充满氦气的气球发送到2万米高空，通过借助卫星等手段，向广阔的乡村偏远地区提供互联网覆盖。

但推行卫星互联网计划期间，谷歌遭遇人事变动，核心专家相继转投其他公司，最终导致计划流产。其中一名负责人格雷格·怀勒自立门户，2012年成立了OneWeb公司。近年来，受软银、维珍集团青睐的OneWeb已成长为卫星互联网业务巨头。按计划，OneWeb将部署约2700颗卫星。

相较于刚起步的SpaceX和Facebook，OneWeb的卫星互联网业务已经开始盈利。此前该公司发射了12颗卫星，为太平洋地区的群岛提供网络服务，客户包括旅游航线、石油公司等等。这项服务一年可获利近亿美元。

尽管如此，凭借多年来在类似项目中的技术累计，以及庞大社交帝国带来的可观用户群和稳定的业绩 ，在卫星互联网领域的争夺中，Facebook的实力依然不容小觑。

频谱轨位之争

科技巨头纷纷布局卫星互联网业务，除了盈利考虑，有限的频谱资源也是争夺的焦点。

由于可供使用的频谱具有排他性，总部设在美国的太空公司必须在发射前获得FCC的许可。此次披露的文件显示，PointView向FCC提交的申请文件就包括频谱资源，PointView“希望了解在无服务和服务不足的地区，是否可以使用E-band频谱系统提供固定和移动宽带接入”。

而已经获得批准的Oneweb与SpaceX在频谱波段使用上各不相同，OneWeb使用的是Ka波段和Ku波段，虽然速度和通讯质量比不上大部分地面运营商使用的C波段，但远不如C波段拥挤。SpaceX在“星链”项目中，则使用的是目前较为冷门的Q/V波段。

根据国际惯例，频谱资源遵循“先到先得”的标准。这意味着，提前布局将获得更为优质的频谱波段。事实上，Facebook在2015年就曾向FCC提交了申请，称将在洛杉矶附近的无人机上“使用E-band频谱测试潜在的新通信应用”。

另一方面，拥挤的轨道位置也将成为Facebook太空布局的隐患。目前Facebook设计的“雅典娜”卫星处在近地轨道，如果要为全球提供网络连接服务，则需要像SpaceX和OneWeb一样，部署数千颗在轨卫星。

然而，现役卫星的数量目前已经达到四位数，随着太空商业开发的加速，未来的竞争势必更加激烈。而这种模式带来的轨道碰撞风险非常高，已经批准SpaceX“星链”计划的FCC不得不考虑到Facebook入局的风险。据此来看，扎克伯格的全球联网梦依旧前途未卜。

北京商报记者 陶凤 实习记者 肖涌刚/文 李烝/制表