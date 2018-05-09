中融民信被调查 线上平台交易额达78亿元

来源：北京商报

北京商报讯（记者 刘双霞）5月8日，有消息称，中融民信北京总部被查封，经侦部门已经介入。北京商报记者从中融民信内部人员处获悉，中融民信已于5月7日晚被查封。

5月8日，民信金服官网提供的总部电话已无人接听。民信金服公关部人士表示，总部是否被调查不太确定，5月8日上午联系上级，电话可以拨通，但无人接听。不过，另一位内部员工向北京商报记者证实，总部于5月7日晚被查。

工商资料显示，中融民信由中融民信资本管理有限公司运营，公司成立于2012年1月，法定代表人为李榕，注册资金1亿元。中融民信线上网贷平台包括民信贷、Me金融，线下财富端则是民信金服。中融民信线上交易额达到78亿元，线下交易额无法确定，不过，有分析人士表示，中融民信总交易额或超百亿元。

具体来看，民信贷于2014年1月上线，截至目前，累计交易金额达到68.3亿元，累计出借人数量达到34万人，累计交易笔数108万笔。Me金融于2016年2月上线，在2017年7月停止发标，据Me金融官网公告称，因战略需要，公司以民信贷平台为主发展P2P业务，Me金融平台停止发标服务。截至2017年6月1日，Me金融累计成交额约为10.5亿元，借贷余额3.2亿元，总借款人数4736人，累计交易笔数1.8万笔。民信贷和Me金融的累计交易总额共78.8亿元。

事实上，在查封消息传出之前，中融民信就已陷入兑付危机中。此前有消息称，中融民信1.5亿元兑付延期，4月中旬已有投资人开始到北京总部“讨债”。据一位投资了民信金服产品的客户向北京商报记者透露，自己投资的产品出现了逾期，民信金服方面给出了分期兑付的方案。此外，该投资人表示，自己的理财经理要求客户不要去报案，因为“立案后会被定为非法集资，大家的钱一分钱也别想拿回来了”。

据中国互联网金融协会信息披露系统披露的信息显示，截至2017年6月30日，中融民信的项目逾期率达到了16.66%，金额逾期率达8.7%，逾期金额3.93亿元，在已接入官方信批的104家平台中，中融民信的项目逾期率和金额逾期率分别排在第一和第二名。中国互金协会最新数据显示，截至2018年2月底，民信贷平台待偿金额达2.28亿元；Me金融待偿金额为3.22亿元。

除了兑付危机外，中融民信线下门店展业行为也存在很大争议。根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，网络借贷信息机构不能自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目，而线下售卖网贷理财产品违反上述监管规定。此外，工商信息显示，2017年11月2日，中融民信曾因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的原因被北京市工商管理局朝阳分局列入经营异常名录，同年11月16日又从经营异常名单中去除。