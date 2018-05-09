新浪科技> 业界 > 正文

中融民信被调查 线上平台交易额达78亿元

中融民信被调查 线上平台交易额达78亿元
2018年05月09日 00:35 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 刘双霞）5月8日，有消息称，中融民信北京总部被查封，经侦部门已经介入。北京商报记者从中融民信内部人员处获悉，中融民信已于5月7日晚被查封。

　　5月8日，民信金服官网提供的总部电话已无人接听。民信金服公关部人士表示，总部是否被调查不太确定，5月8日上午联系上级，电话可以拨通，但无人接听。不过，另一位内部员工向北京商报记者证实，总部于5月7日晚被查。

　　工商资料显示，中融民信由中融民信资本管理有限公司运营，公司成立于2012年1月，法定代表人为李榕，注册资金1亿元。中融民信线上网贷平台包括民信贷、Me金融，线下财富端则是民信金服。中融民信线上交易额达到78亿元，线下交易额无法确定，不过，有分析人士表示，中融民信总交易额或超百亿元。

　　具体来看，民信贷于2014年1月上线，截至目前，累计交易金额达到68.3亿元，累计出借人数量达到34万人，累计交易笔数108万笔。Me金融于2016年2月上线，在2017年7月停止发标，据Me金融官网公告称，因战略需要，公司以民信贷平台为主发展P2P业务，Me金融平台停止发标服务。截至2017年6月1日，Me金融累计成交额约为10.5亿元，借贷余额3.2亿元，总借款人数4736人，累计交易笔数1.8万笔。民信贷和Me金融的累计交易总额共78.8亿元。

　　事实上，在查封消息传出之前，中融民信就已陷入兑付危机中。此前有消息称，中融民信1.5亿元兑付延期，4月中旬已有投资人开始到北京总部“讨债”。据一位投资了民信金服产品的客户向北京商报记者透露，自己投资的产品出现了逾期，民信金服方面给出了分期兑付的方案。此外，该投资人表示，自己的理财经理要求客户不要去报案，因为“立案后会被定为非法集资，大家的钱一分钱也别想拿回来了”。

　　据中国互联网金融协会信息披露系统披露的信息显示，截至2017年6月30日，中融民信的项目逾期率达到了16.66%，金额逾期率达8.7%，逾期金额3.93亿元，在已接入官方信批的104家平台中，中融民信的项目逾期率和金额逾期率分别排在第一和第二名。中国互金协会最新数据显示，截至2018年2月底，民信贷平台待偿金额达2.28亿元；Me金融待偿金额为3.22亿元。

　　除了兑付危机外，中融民信线下门店展业行为也存在很大争议。根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，网络借贷信息机构不能自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目，而线下售卖网贷理财产品违反上述监管规定。此外，工商信息显示，2017年11月2日，中融民信曾因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的原因被北京市工商管理局朝阳分局列入经营异常名录，同年11月16日又从经营异常名单中去除。

逾期率民信中融
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有