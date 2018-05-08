新华社：我国自主智能终端操作系统日趋成熟

新华社北京5月8日电(记者高亢)长期以来，智能终端操作系统基础软件一直是我国短板领域。随着智能手机的普及，研发自主、可控、成熟的智能终端操作系统成为迫切需求。在国家大力支持和行业的共同努力下，近年来，我国涌现了一批以syberos为代表的自主智能终端操作系统填补空白，自主操作系统技术日趋成熟，在适配国产芯片、安全防护、车联网等方面逐步追赶国际水平。

中国工程院院士卢锡城表示，信息技术覆盖范围较宽，但最重要的核心技术仍是以微处理器（CPU）为代表的芯片技术和以操作系统（OS）为代表的基础软件技术。近二十年来，我国一直把微处理器和操作系统作为推进核心信息技术自主可控战略的重要抓手，并取得了不少重要成果。但从实现安全可控的整体战略目标而言，目前我国自主可控技术发展总体上仍处在初级阶段。

元心科技军民融合事业部总经理黄国庆在日前在京开幕的第十一届中国国际国防电子展览会上表示，元心研发的移动智能操作系统syberos已成为国内首家通过EAL4级安全认证的移动操作系统，填补了我国在信息安全领域核心技术的空白，打破了国外移动操作系统垄断的局面。

据了解，syberos具有自主系统架构和安全体系，创新性融合态势感知和动态赋能等领先技术，实现主动防御和深层可信。此次展会上，元心科技同时展示了基于syberos操作系统场景融合体系，可广泛应用于国产移动智能终端安全应用、车联网、抵御网络攻击等方面。