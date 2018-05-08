HTC第一季度净利润7.1亿美元 受益于谷歌收购交易

新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，HTC今日发布了2018年第一季度财报，营收为88亿新台币(约合18.8亿元人民币)，亏损52亿新台币(约合11.11亿元人民币)。

但得益于谷歌去年9月以11亿美元收购HTC智能手机团队，HTC第一季度的税后净利润为211亿新台币(约合7.1亿美元，45.1亿元人民币)，每股收益为25.7新台币(约合0.86美元)，从而扭转了之前连续11个季度的亏损局面。

由于谷歌收购交易为HTC带来了资金，一些市场分析师对HTC今年剩余三个季度的业绩表示乐观。但也有人担心，失去了智能手机团队将影响HTC的硬件开发效率。

例如，市场研究机构TrendForce就对HTC今年的智能手机出货量表示悲观，认为将跌至100万部。5月23日，HTC将发布新一代旗舰机型HTC U12+。据预计，这款手机是HTC手机团队在出售给谷歌之前开发的，搭载骁龙845处理器。

去年9月，HTC将旗下曾参与谷歌Pixel手机的业务团队打包出售给谷歌，售价11亿美元。在手机业务走向低迷之际，VR(虚拟现实)成为了HTC的新方向。(李明)