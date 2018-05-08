新浪科技> 业界 > 正文

HTC第一季度净利润7.1亿美元 受益于谷歌收购交易

HTC第一季度净利润7.1亿美元 受益于谷歌收购交易
2018年05月08日 22:36 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，HTC今日发布了2018年第一季度财报，营收为88亿新台币(约合18.8亿元人民币)，亏损52亿新台币(约合11.11亿元人民币)。

　　但得益于谷歌去年9月以11亿美元收购HTC智能手机团队，HTC第一季度的税后净利润为211亿新台币(约合7.1亿美元，45.1亿元人民币)，每股收益为25.7新台币(约合0.86美元)，从而扭转了之前连续11个季度的亏损局面。

　　由于谷歌收购交易为HTC带来了资金，一些市场分析师对HTC今年剩余三个季度的业绩表示乐观。但也有人担心，失去了智能手机团队将影响HTC的硬件开发效率。

　　例如，市场研究机构TrendForce就对HTC今年的智能手机出货量表示悲观，认为将跌至100万部。5月23日，HTC将发布新一代旗舰机型HTC U12+。据预计，这款手机是HTC手机团队在出售给谷歌之前开发的，搭载骁龙845处理器。

　　去年9月，HTC将旗下曾参与谷歌Pixel手机的业务团队打包出售给谷歌，售价11亿美元。在手机业务走向低迷之际，VR(虚拟现实)成为了HTC的新方向。(李明)

HTC谷歌财报
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有