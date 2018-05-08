白宫周四召开人工智能峰会 谷歌Facebook等高管参加

新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，美国白宫周四将召集亚马逊、Facebook、谷歌、英特尔和其他34家美国大型企业的高管参加一场人工智能峰会，旨在推动机器人、算法和人工智能等技术的快速部署。

根据这场活动的时间表草案显示，特朗普政府计划征求学术专家、政府官员和人工智能开发者的意见和建议，制定出一套相应的监管条例，从而推动人工智能在农业、医疗保健和交通运输等领域的应用和发展。据悉，这些高管将对美国政府如何资助这些先进技术的研发进行讨论。

分析人士称，对于白宫而言，其面临的挑战是：在人工智能的裨益(提早发现疾病、自动驾驶汽车)和潜在威胁(可能导致一部分就业者失业)做出平衡。

除了亚马逊、Facebook、谷歌和英特尔，出席周四这场人工智能峰会的高管还将来自微软、英伟达、甲骨文、福特汽车、蓝多湖(Land O’Lakes，乳业巨头)、万事达卡(MasterCard)、辉瑞制药和美国联合航空等。

目前已基本确定的是，Facebook负责人工智能业务的副总裁杰罗姆·派森蒂(Jerome Pesenti)、亚马逊Alexa专家罗希特·普拉赛德(Rohit Prasad)，以及英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)将出席这次会议。

据白宫本周早些时候公布的数据显示，2017财年美国政府在人工智能领域的研发费用超过了20亿美元，这其中还不包括五角大楼和其他主要情报机构的一些重要研发项目。

与此同时，还有许多专家表示，他们本周将呼吁特朗普政府分配新的联邦开支来帮助他们与国外企业竞争。(李明)