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两大助手“合体” 亚马逊Alexa与微软小娜正式整合

两大助手“合体” 亚马逊Alexa与微软小娜正式整合
2018年05月08日 17:30 TechWeb
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　　原标题：两大语音助手“合体” 亚马逊Alexa与微软小娜正式整合

　　【TechWeb报道】5月8日消息，据国外媒体报道，在微软公司年度开发者大会上，微软CEO纳德拉宣布微软小娜（Cortana）与亚马逊Alexa正式整合。

　　两家的数字助手将可以互相“召唤”，提供各自不具备的功能。比如，用户可以对Alexa说，“Alexa, open Cortana”，Echo音箱的助手就会变成Cortana ；而反过来如果在 Windows PC 前说，“Cortana, open Alexa”，PC助理也会变成 Alexa。

　　使用亚马逊语音控制音箱Echo的用户将可以使用微软的人工智能功能，只需发出指令“Alexa，打开Cortana”，就可以查看Outlook日历。

　　同时，使用Windows 10电脑的用户可以发出指令“Cortana，打开Alex”，然后就可以开灯或在购物清单中加入物品。

　　外媒称，这样结合了微软在商务上的长处，与Alexa在家用上的优势，让用户在不同的场合可以选择合适的助理。

　　微软和亚马逊此前本来表示在去年年底就能实现Alexa和小娜相互兼容，不过，直到微软开发者大会才宣布正式整合，并且目前的整合也还只是beta版本。

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