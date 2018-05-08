苹果：7月起新提交iOS应用更新必须适配刘海屏

【TechWeb报道】5月8日消息，据国外媒体报道，苹果在今年2月份曾通知应用开发者，4月起所有新提交的iPhone应用，必须适配iPhone X的刘海屏，而现在苹果向现有iOS应用的更新也发出了适应刘海屏的要求。

苹果通知应用开发者：7月起新提交iOS应用更新必须适配刘海屏

苹果的这一要求，已于当地时间5月7日在官网的开发者网页公布。

苹果在官网公布的要求显示，从2018年7月起，所有新提交到App Store的iOS应用更新，必须适配iPhone X的超级视网膜显示屏，确保安全区域，支持适应性布局。

苹果向开发者新发出的iOS应用更新必须适配刘海屏的这一要求，也就意味着从今年的7月1日起，无论是新提交的应用，还是现有应用的更新，都将适配刘海屏，届时iPhone X用户在使用时，受到齐刘海困扰的应用就会更少。

在苹果此次向开发者发出的要求中，其还通知应用开发者，新提交的iOS应用更新，还必须是基于iOS 11软件开发工具包开发。（辣椒客）