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东山再起？英国剑桥分析公司高层已注册两家新公司

东山再起？英国剑桥分析公司高层已注册两家新公司
2018年05月08日 15:03 新浪科技
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　　来源：环球网

　　据《每日邮报》5月4日报道，本周脸书数据泄露事件始作俑者——剑桥分析公司(CA)发布声明，称媒体“大肆围攻”导致其客户流失，不得已启动破产程序。然而据BBC报道，其前任CEO亚历山大•尼克斯(Alexander Nix)及其母公司SCL集团CEO朱利安•惠特兰(Julian Wheatland)已在伦敦注册了两家新公司——Firecrest Technologies和Emerdata，对此资深议员们担心这两家公司或将重蹈覆辙，走上之前的“不归路”。

前任CEO亚历山大•尼克斯(Alexander Nix)前任CEO亚历山大•尼克斯(Alexander Nix)

　　在脸书信息泄露事件中，约8700万脸书用户受到影响，脸书因此丑闻缠身，剑桥分析公司也成为众矢之的，并于近日宣布启动破产程序。然而在宣告破产的同时，其公司领导人却已在伦敦注册了上述两家公司。在英国公司注册查询系统中，Firecrest Technologies公司主要经营国内软件业务开发业务，而Emerdata公司则主要负责数据处理、数据托管等相关业务。剑桥分析公司首席数据官Alexander Bruce Tayler、前CEO Alexander Nix 以及SCL集团CEO Julian Wheatland均担任Emerdata公司首席运营官。

剑桥分析公司首席数据官Alexander Bruce Tayler剑桥分析公司首席数据官Alexander Bruce Tayler

　　此次信息泄漏事件举报者克里斯托弗•威利(Christopher Wylie)曾是剑桥分析公司的一名数据分析师。他发布推特警示大众，称该公司擅长数据作假，人们应提防其在破产的同时又注册新公司这一行为。BBC已电话联系Firecrest Technologies和Emerdata要求置评，但尚未收到明确回复，剑桥分析公司也尚未回复置评邮件。

举报者克里斯托弗•威利(Christopher Wylie)举报者克里斯托弗•威利(Christopher Wylie)

　　这两家公司注册地址相同，位于伦敦金融购物区——金丝雀码头。据《纽约时报》报道，此前SCL集团高层表示Emerdata公司是SC集团和剑桥分析公司的结合，该公司其余两位董事分别为丽贝卡(Rebekah)和詹妮弗•默茨(Jennifer Mercer)。她们的父亲是对冲基金亿万富豪罗伯特•默茨(Robert Mercer)，也是特朗普总统的强大支持者。罗伯特•默茨是剑桥分析公司最大的投资者，而其在纽约的联系地址正是剑桥分析公司所在地址。

　　对此，英国议会下属数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安•柯林斯(Damian Collins)在《金融时报》中提到：“这就像古希腊神话里面的九头怪物，你斩掉一个头，另一个又冒了出来。对于剑桥分析公司而言不会有什么变化，只是改头换面一下而已。”

　　上周，剑桥分析公司发言人并未否认该公司与两家新公司之间的联系。他表示，许多国际公司都有自己的分支，以处理公司不同的业务。在提及剑桥分析公司是否会进行重组时，他表示公司董事会将在对公司调查结果进行评估后再做决定。

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