即将步入流量不限量时代 为何高铁还需要加装WiFi？

来源：界面新闻

作者：唐俊TJ

4月初，中国铁路总公司（下称中铁总）唯一指定的高铁WiFi运营公司动车网络科技有限公司（下称动车网络），在北京产权交易所挂牌转让49%的股权，转让底价为30.49亿元。据《财新》报道，该股权招标已于近日结束，下一步中铁总将对高铁WiFi设备进行招标，目前已开始招标前的准备工作。

工商信息显示，动车网络成立于2017年12月，营业期限为20年。中国铁路投资有限公司（下称中国铁投）持有动车网络100%股权，而中铁总又持有中国铁投100%股权，也就是说动车网络是中铁总旗下的公司。

神州高铁（000008.SZ）曾于4月17日停牌，拟竞标动车网络股权；后在5月2日复牌，称因在本次竞标方案、投资比例等方面未能达成一致意见，决定终止竞标。

BAT等企业也曾就这一项目与中铁总进行过协商，但《财新》援引中铁总人士称，具体结果在完成股权转让之前不对外透露。

目前，复兴号高铁列车上已配备了WiFi，乘客乘坐复兴号可免费使用600M上网流量。

但手机流量越来越便宜，在一定程度上降低了人们对WiFi的依赖。中国电信的官网上，最便宜的全国流量不限量套餐只需要49元，各运营商的线下实体营业厅甚至还有更便宜的套餐资费。

不过在高铁上，手机流量上网并不如平时一样流畅。

手机通话及上网的信号是通过连接到手机附近的运营商基站获得的，但是在高速移动的列车上，手机需要频繁的切换到不同的基站，导致信号并不稳定。有些地区尚未覆盖4G，再加上隧道、山区等信号死角，容易出现网络断线。这时，稳定的WiFi就显得重要了。

界面新闻记者询问了多位在五一期间乘坐了复兴号高铁的乘客对WiFi使用的感受，大部分表示“还可以”，可以正常刷微博、看480P的视频，少部分乘客表示WiFi并不是特别稳定。

京津城际铁路曾在2017年8月测试了超高速无线通信技术，根据多位不同媒体记者当时的体验，京津城际的WiFi很快也很稳定。

为京津城际WiFi提供技术支持的新岸线公司对界面新闻表示，目前高铁WiFi技术的实现和手机上网原理类似，也是通过连接到列车附近的基站接收信号，然后通过WiFi设备转换成无线网络供乘客使用。但列车上连接基站的设备在技术上更完善，能够提供比手机更稳定的网络。

中国铁路总公司副总经理黄民去年底曾表示，今后WiFi覆盖将推广到全部高铁。

可以预知的是，高铁WiFi要实现全覆盖，还要保障信号的稳定性及高速上网率，需要很大的投入。但一旦完善的WiFi网络建成，甚至跟高铁站内的WiFi无缝连接，就可以形成一个覆盖面非常广泛的无线网络。高铁拥有庞大的客流以及海量的用户资源，会产生大量的上网流量和数据，由此衍生出的其他商业机会，诸如广告、购物、大数据等，将会给中铁总带来新的利润增长点。