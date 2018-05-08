比尔·盖茨：苹果很了不起 盈利能力无人能敌

新浪科技讯 北京时间5月8日下午消息，微软联合创始人比尔·盖茨日前在接受采访时表示，非常看好巴菲特增持苹果股票。盖茨称，苹果是一家“了不起的”公司，在科技界的盈利能力无人能敌。

盖茨周一在奥马哈参加伯克希尔哈撒韦股东大会时，接受CNBC节目《Squawk Box》采访，称：“苹果是一家了不起的公司，市盈率并不是很高。顶尖科技公司现在都有很强的盈利潜力，但是苹果的潜力最大。”

周五，盖茨的老友、伯克希尔哈撒韦的CEO巴菲特透露，他旗下的公司一季度增持了7500万股科技巨头苹果的股票。而截至去年年底，伯克希尔已持有16.67亿股苹果股票。

盖茨是伯克希尔哈撒韦董事会成员，他说： “我觉得沃伦在增持苹果股票问题上已经深思熟虑过了，苹果可不像某些仍在亏损或存在其它问题的科技投机公司。”

公司中有人买了苹果1000万股股票后，伯克希尔于2016年投资了苹果公司。他当时研究了苹果股票，决定大举买进。

周一盘前交易中苹果股价略走高。上周,在巴菲特宣布伯克希尔的额外增持后,苹果股价创下2011年以来的表现最好的一周。

盖茨与巴菲特以及他长期的投资合伙人兼副董事长查理·芒格接受了采访，他与数以万计的与会者展开了广泛的谈论，比如他们在苹果的高额股权， Google以及亚马逊错失了机会，并且抨击比特币为“老鼠药”。（风轻）