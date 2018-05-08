彭博社：蚂蚁金服面临更大监管压力 短期业绩承压

新浪科技讯 北京时间5月8日下午消息，据彭博社报道，知情人士透露，中国政府可能准备对蚂蚁金服施加更加严格的监管措施。此举虽然有利于该公司的长期健康发展，但却有可能对短期业绩构成压力。

这个世界上没有哪家公司会像蚂蚁金服一样。它的业务涉及在线支付、保险、借贷、信用评分、资产管理等各方各面，相当于PayPal、盖可保险、富国银行和Equifax的合体，甚至还有一点贝莱德的成分。得益于优质的手机应用和中国新兴中产阶级的崛起，蚂蚁金服管理着全世界规模最大的货币市场基金，每个季度处理的移动支付金额超过2.4万亿美元。该公司的8.7亿用户中，有很多都依靠它来处理日常的金融活动。

但蚂蚁金服的超长触角可能很快就会面临重大挑战：中国政策制定者担心，蚂蚁金服和其他金融控股公司可能会给这个体量高达12.7万亿美元的经济体带来风险，因而正在起草新的监管措施，导致该公司面临更大的增长障碍。

据知情人士透露，这些规则将迫使蚂蚁金服以及其他横跨至少两个金融领域的公司获得中国央行发放的牌照，还要满足资本要求——这种要求尚属首次。该公司的所有权结构和关联交易也会受到限制。但这些规则需要获得国务院批准，今后也有可能调整。

蚂蚁金服是中国金融监管松懈时期的最大受益者之一。这段时间内，一些科技创业公司改变了14亿中国人的开支、借款和储蓄方式。但中国政府目前正在转向风险控制模式，避免企业和消费贷款破坏经济。蚂蚁金服在中国金融体系中日益重要的角色使之成为了显而易见的目标，因为监管者已经开始控制过快扩张的企业，扼制全面蔓延的影子银行系统。

“监管者对蚂蚁金服的高速增长反应有点慢，但目前的一致意见是应该采取一些措施。”中国人民大学高级研究员董希淼说，“蚂蚁金服已经大到不能倒。任何灾难都会导致市场甚至社会动荡。”

严格的监管正值蚂蚁金服的敏感时期。该公司正在完成100亿美元的融资计划，很快就有可能成为自阿里巴巴4年前在纽约上市以来最受市场期待的新股发行交易。蚂蚁金服还面临来自腾讯日益激烈的竞争——这家社交媒体巨头也在挺进金融服务领域——而在收购美国速汇金（MoneyGram）未果后，其国际扩张前景也面临不确定性。

蚂蚁金服2011年从阿里巴巴分拆，其正式名称是浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司。他们在回应此事时表示，该公司的“原则一直都是与监管者密切配合，支持中国金融行业的健康发展。”体量9300亿美元的中国主权财富基金中投公司持有蚂蚁金服股份，他们回应此事时表示，并未参与蚂蚁金服的管理事宜。阿里巴巴股价周一在纽约上涨3.4%。

监管加强

中国人民银行并未对此置评。虽然央行之前从未详细阐述他们认为哪些企业属于金融控股公司，但前央行行长周小川今年3月表示，监管者将会考虑出台新的规定，可能包含最低资本要求。在被问及中国政府准备如何监管蚂蚁金服时，7周前接替周小川出任央行行长的易纲回答说：“你们很快就会知道。”

需要明确的是，目前没有任何迹象表明马云或蚂蚁金服违反任何规定，或者进入政府的黑名单。而从蚂蚁金服最新一轮融资所获得的1500亿美元估值来看，投资者也不太担心此事。事实上，在蚂蚁金服上周五披露截至3月的财年内税前利润激增65%后，反而有理由对该公司的前景感到乐观。

但这也并不意味着蚂蚁金服会毫发无损。

“中国政府往往采取放任态度，直到你的规模足够大。”华泰证券香港首席财务分析师陈述金（Chen Shujin，音译）说。

虽然蚂蚁金服的一些部门已经落入央行等机构的监管范围，但在整个集团层面却并没有受到监管，也很少公开披露财务信息。外界担心，蚂蚁金服的问题可能被隐藏起来，在最坏的情况下，甚至可能影响中国金融系统稳定。

该公司在普通中国人日常生活中的触角极深。上海大学生曾金平（Zeng Jinping，音译）就是一个例子：这个23岁的药学专业学生几乎所有的大额网上支付都用支付宝完成，他还把钱存在支付宝的基金里面，甚至从蚂蚁金服的消费贷款部门借钱。“确实很方便。”曾金平说他的信用评分（同样由蚂蚁金服提供）使之可以享受零利率短期现金贷，类似于信用卡公司提供的服务。

蚂蚁金服的一些业务最近几个月已经面临更加严格的限制。该公司的余额宝货币市场基金用户超过美国人口，但由于央行限制其流入额度，所以他们从2月开始就对每日的购买金额作出限制。在央行对消费贷行业出台更严格的新要求后，蚂蚁金服的两项消费贷业务去年12月也将资本缓冲增加了2倍。

领先地位

如果中国果真出台金融控股公司监管措施，蚂蚁金服的杠杆率可能降低，增速也可能放缓。据研究公司Orient Capital Research估计，该公司最重要的消费贷业务资本充足率很低，只有2%左右。而规模较小的银行年底的最低资本充足率要求为10.5%，中大型银行则要达到11.5%。

不过，想要量化蚂蚁金服及其竞争对手受到的影响并非易事，除非最终的监管规定正式披露。知情人士既没有透露新规对资本充足率的要求，也没有披露可能面临监管的完整企业名单。但他们表示，中信集团和光大集团也会受到新规的影响。

上海市法学会银行法律实务研究中心主任陈胜表示，目前可以明确的是，蚂蚁金服面临的监管压力正在加码。虽然该公司可能因此而最终走上更加健康的增长道路，但短期业绩却可能承受压力。

“监管限制可能导致一些短期阵痛。”他说，“不可能再不受约束地扩张了。”(鼎宏)