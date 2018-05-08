比尔·盖茨谈苹果公司 赚钱能力在科技界无人能敌

【TechWeb报道】5月8日消息，据国外媒体报道，微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)日前在接受采访时表示，非常看好好友巴菲特增持苹果股票。盖茨称，苹果的盈利能力在科技界无人能敌。

盖茨在周一出席伯克希尔哈撒韦公司的年度股东大会时接受了外媒采访，他表示，苹果是一家了不起的，令人惊喜（amazing）的公司，而且市盈率也不是非常高。并且，虽然顶级科技公司的盈利都很强，但苹果的赚钱能力是最强的。

盖茨好友，股神”巴菲特上周表示，伯克希尔第一季度增持了7,500万股苹果股票。而截至去年年底，伯克希尔已持有166,713,209股苹果股票。

巴菲特也认为苹果公司太不可思议了，他表示，看一下苹果的情况，在美国公司中它的获利几乎是第二名的两倍。巴菲特此前在提及iPhone时表示，消费者对这一产品的粘性令人难以置信。

苹果上周公布了2018财年第二财季的财报。财报显示，在截止3月31日的2018财年第二财季，苹果公司营收为611.37亿美元，上一财年同期为528.96亿美元，同比增长15.6%。净利润为138.22亿美元，较去年同期的110.29亿美元增长25.3%。

周一收盘，苹果股价上涨0.72%至185.16元，总市值约9409.18亿美元。