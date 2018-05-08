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微软拟斥资1.6亿元为残疾人打造新AI解决方案

微软拟斥资1.6亿元为残疾人打造新AI解决方案
2018年05月08日 13:53 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月8日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，微软推出了AI for Accessibility项目，以探索人工智能（AI）改善残疾人生活的方式。

　　这个消息是在微软的年度开发者大会上宣布的，该会议将于5月7日至9日在华盛顿西雅图的华盛顿州会议中心举行。

　　该公司已承诺，未来5年内向开发者、高校、非政府组织以及其它为残疾人士提供AI解决方案的机构投资2500万美元（约合1.6亿元）资金。

　　此外，该项目还将鼓励微软合作企业利用人工智能改善残疾人服务。

　　人工智能被用来改善生活的例子包括：利用电脑视觉帮助盲人解释他们周围的世界的Seeing AI应用，以及帮助残疾儿童学习如何阅读的工具。

　　该项目将由微软的相关团队运营，该运营团队将由詹妮-雷-弗拉瑞（Jenny Lay-Flurrie）负责，她将为开发者打造相应的工具，并帮助那些有意将人工智能推广给所有人的研究人员。

　　微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）在一篇博客文章中表示：“在过去三年里，随着微软的开发人员和工程师的成功，他们扩大的使命是为开发人员和全世界提供新的工具和支持。”

　　AI for Accessibility项目将着重于人工智能解决方案相关的三大领域：残疾人士的工作、生活和人际关系。

　　去年12月，微软承诺向AI for Earth项目投入5000万美元（约合3亿元）资金，该项目是一个五年期计划，它支持人工智能的创建，以帮助减少气候变化和提高作物产量。（小狐狸）

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