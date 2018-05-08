微软与ROOBO研发语音开发板 系首个AI开发者硬件平台

微软 与ROOBO合作 与ROOBO合作

新浪科技讯 5月8日午间消息，微软Build 2018开幕。微软CEO纳德拉正式发布了微软语音团队联合ROOBO共同研发的多MIC语音开发板MSDDK，面向远场语音识别的软硬一体方案。这是微软至今在AI领域提供的第一个开发者硬件平台。

据悉，ROOBO完成MSDDK在音频、声学及硬件的设计与实现，并且由ROOBO直接向开发者提供硬件，微软提供Speech Service开发平台。并配合Azure提供的认知服务，提供多种语言和知识技能，可以广泛应用于智慧家电，机器人，智能音响，机顶盒等多种场景。

在Build大会上，微软还展示了一款智能桌面设备，用于多人会议的设备，可以同时记录多人会议的语音和图像，对不同人的发言进行标记和语音转写，分开归档提取会议重点议题或摘要。从现场的演示看出，这款产品的应用解决了几个AI领域的关键性技术，比如多人对话场景下的噪音处理，多人对话场景下的说话人语音分离及语音技术与图像技术的同步应用。这款产品也是由微软和ROOBO合作 ，挖掘DDK开发板的技术潜力而来。

对于本次合作，微软首席语音科学家、微软全球技术院士黄学东博士表示：“在过去几个月与微软的联合项目开发中，ROOBO团队表现出来很强的合作精神和技术实力。希望ROOBO在微软人工智能技术和平台的应用和推广方面能发挥更大的作用，用更多的黑科技改写历史的篇章”。

ROOBO董事长熊明华表示：“这次ROOBO和微软合作，设计出效果最好的语音服务方案，并以微软标准参考设计的形式推向各个行业。同时，ROOBO和微软在音频、视频和声学方面的硬件设计和实现方面联合开发全新智能设备，面向企业和办公场景，市场潜力巨大。“

熊明华认为，微软选择和ROOBO在人工智能领域合作，一方面看重后者在AI解决方案上的长期积累和领先优势，另一方面也看重智能硬件产业链上中国的竞争优势。ROOBO还将在人工智能其它领域和微软深度合作，为用户和开发者提供新的AI产品和方案。（韩大鹏）