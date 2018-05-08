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联想智慧服务战略落地：阳光雨露转型为综合服务商

联想智慧服务战略落地：阳光雨露转型为综合服务商
2018年05月08日 12:04 新浪科技
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阳光雨露CEO吕再峰阳光雨露CEO吕再峰

　　新浪科技讯 5月8日午间消息，联想集团宣布，旗下全资子公司阳光雨露转型升级，这是联想在中国区推进的“智慧联想，服务中国”战略的落地。联想集团副总裁，前摩托罗拉全球服务总经理吕再峰将出任阳光雨露的CEO。吕再峰表示，转型升级后的阳光雨露将不仅仅服务于联想一个品牌，而是作为第三方服务机构，服务于更多PC+和SIoT（智能物联）品牌，成为智慧家庭的综合服务商。

　　近日，联想中国区总裁刘军宣布联想将聚焦四大业务版块，即智能物联、智慧行业、智慧服务和智慧渠道四大版块。刘军认为，“智慧联想”代表了联想对未来产业的判断，2020年前后，智能物联时代很有可能会在中国爆发，中国或将领跑智能时代；而“服务中国”则表达了联想回归中国市场的决心。

　　吕再峰表示，在中国，SIoT服务是一个高速增长的市场。然而，目前市场上的SIoT品牌和厂商大多只提供硬件产品，缺乏能精准把握用户需求的定制化解决方案，这为阳光雨露提供了机会。未来，阳光雨露将专注于PC+和SIoT设备的多品牌服务，“它是联想中国服务链接消费者的重要一环，也是联想智慧服务升级的至关重要的中坚力量”。作为第三方服务机构，近日阳光雨露与新风到家实施了战略合作，主要包括三个方面：第一是门店零售，阳光雨露将在门店展示新风到家全部产品。第二是售后服务，将为新风到家的用户提供从安装等系列服务。第三是商用客户销售，实现客户资源共享。

　　吕再峰表示，未来针对SIoT的多品牌服务，需要第三方服务商和SIoT品牌方联合实行优势互补，才能更快速的占领多品牌服务市场。未来的合作方向包括智能物联、智能安防、智慧健康和智慧教育等领域，在客户和推广资源共享方面开展更多合作，从而将“智慧联想”的战略落地。（韩大鹏）

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