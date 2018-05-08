高通中国告iPhone侵权：苹果申请无效专利

高通跟苹果的专利官司一直在都没停止，两家谁也没有想提前放弃的意思，当然这个官司也打到了国内。

据人民网报道称，专利复审委员会对第4W106649号无效宣告请求案件进行口头审理，案件涉及发明名称为“计算装置中的活动的卡隐喻”的第201310491586.1号发明专利，专利权人为高通股份有限公司，无效宣告请求人为苹果电脑贸易（上海）有限公司。

简单来说就是，高通和苹果专利官司在国内涉及在计算机装置GUI交互过程中利用滑动手势来执行APP的切换或退出的技术方案，是GUI通过发明保护的典型案例之一。

对于这个官司，专利复审委员会认为，审查结果可能会对智能移动终端GUI交互设计的保护产生深远影响，所以案件将被深度审核和审理，按照这个官司描述来看，iPhone 7、7 Plus、8、8 Plus、X都在高通要国内禁售机型名单中。