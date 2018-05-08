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马斯克自掏腰包近千万美元 增持3.3万股特斯拉股票

马斯克自掏腰包近千万美元 增持3.3万股特斯拉股票
2018年05月08日 11:16 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月8日消息，据科技媒体Electrek报道，美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，特斯拉CEO埃隆•马斯克（Elon Musk）增持了价值近1000万美元的3.3万股公司股票。

　　据彭博社收集的数据显示，现年46岁的马斯克已经是特斯拉的最大股东，目前他的持股比例已接近20%。

　　马斯克通过旗下的信托基金间接完成此次增持。在增持之后，他持有特斯拉33665421股股票。

　　上周，在一季度财报发布之后的分析师电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克拒绝回答分析师的问题，还粗鲁的打断了一名分析师的提问。

　　在财报发布之后，特斯拉股价并没有太大的变化，而在马斯克打断分析师的提问之后不久，特斯拉股价就开始下跌，到盘后交易时间结束，特斯拉市值蒸发了20多亿美元。

　　马斯克在分析师电话会议上的这些举动，也让华尔街和汽车行业的分析师非常沮丧，也有分析师直言马斯克还需要成长。

　　特斯拉公布的一季度财报显示，该季其日均净亏损增至871.8万美元，若照此速度，剩余现金只能支撑十个月。

　　目前，特斯拉正面临着提高Model 3产能方面的压力，虽然一季度连续三个周的产量超过了2000辆，但离预计的二季度末要达到5000辆的目标还很远，因而特斯拉的资本支出还有可能继续增加，剩余的现金能否支撑十个月还是个未知数。（小狐狸）

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