【TechWeb报道】5月8日消息，据国外媒体报道，在华为P20 Pro开后置三摄像头的先河之后，各大智能手机厂商预计也会跟进，而分析师预计，全球第二大智能手机厂商苹果会在明年下半年推出后置三摄的iPhone。

分析师预计苹果明年下半年推出后置三摄iPhone

预计苹果明年下半年推出后置三摄iPhone的，是元大证券的分析师蒲德宇(Jeff Pu)，他从去年下半年开始不断给出有关苹果产品的预测。

蒲德宇预计，苹果将在明年推出的后置三摄iPhone，全部是1200万像素的摄像头，支持光学防抖。

这并不是外界首次预计苹果会在明年推出后置三摄iPhone，上个月产业链方面就透露苹果正在研发后置三摄的iPhone，并表示苹果在明年至少会推出一款采用后置三摄的iPhone。

但与产业链方面透露的消息不同的是，蒲德宇是根据摄像头制造商大立光电的一份报告给出苹果明年推出后置三摄iPhone的预测的，大立光电是苹果的供应商，蒲德宇预计其也会为后置三摄iPhone供应摄像头。

在产业链方面透露苹果正研发后置三摄iPhone并将在明年推出之后，蒲德宇根据大立光电的报告给出的预计，会增加苹果推出后置三摄iPhone的可信度。（辣椒客）