康卡斯特拟以600亿美元全现金竞购21世纪福克斯资产

原标题：康卡斯特考虑以600亿美元全现金竞购21世纪福克斯资产

【TechWeb报道】5月8日消息，据国外媒体报道，知情人士周一称，美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)正考虑以600亿美元全现金竞购21世纪福克斯资产，推翻迪士尼以520亿美元收购21世纪福克斯多数资产的要约。

此前，康卡斯特已经出价220亿英镑(约合300亿美元)收购欧洲收费电视集团Sky 61%的股份。康卡斯特称，其提出的收购价为每股12.50英镑，高于福克斯提出报价。福克斯之前报价每股10.75英镑，以收购其尚未持有的Sky的61%股份；相比之下，康卡斯特的报价高出约16%。

消息人士称，投行已经为康卡斯特收购Sky安排过桥融资，康卡斯特要求将规模提高多达600亿美元，用以收购福克斯的资产。

消息人士称，电信运营商AT&T收购媒体综合企业时代华纳(Time Warner)的计划正受到美国司法部的挑战，美国一名法官下个月将就此作出裁决，而康卡斯特要等到裁决出炉后再向福克斯提出收购。

福克斯去年拒绝了康卡斯特的收购要约，主要是出于反垄断顾虑。消息人士表示，只有在AT&T和时代华纳在法庭取胜后，康卡斯特才会提出新的要约。

去年12月，迪士尼和默多克家族控制的21世纪福克斯（21st Century Fox）共同宣布，已达成确定性协议，迪士尼将以524亿美元的股票收购21世纪福克斯公司。根据交易，迪士尼也将承担21世纪福克斯约137亿美元的债务。

迪士尼将获得21世纪福克斯的二十世纪福克斯影片公司(Twentieth Century Fox)、电视工作室、欧洲的天空广播公司(Sky)所持39%股份等海外业务。21世纪福克斯所持有的Hulu股份也将并入迪士尼。21世纪福克斯旗下著名娱乐资产包括《X战警》（X-Men）, 《阿凡达》, 《辛普森一家》, FX Networks，《国家地理》等将加入迪士尼品牌和知识产权组合。

康卡斯特也是一家媒体巨擘，旗下拥有美国国家广播公司(NBC)和环球影业等资产。