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谷歌发布Android Things系统：针对家电等设备

谷歌发布Android Things系统：针对家电等设备
2018年05月08日 08:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月8日早间消息，谷歌周一发布了一款针对家电和其他设备设计的独立Android系统，该公司之前已经面向汽车、智能手表和电视机发布了类似的系统。

　　这款名为Android Things的系统将把Google Assistant虚拟助手引入冰箱、机器人、收银机和自动售货机。“这个项目的目标是让它们更快、更便宜、更安全。”谷歌产品管理总监文卡特·拉帕卡（Venkat Rapaka）说。

　　Android这些衍生系统的目的是让用户可以在不同设备上使用一致的界面，而谷歌及其商业合作伙伴则可以通过一种标准的方式来分发应用。

　　虽然谷歌不会向硬件厂商收取Android授权费，但却有望在用户使用新设备来搜索信息、观看视频和购买应用时获利。

　　虽然Android在智能手机市场占据主导，但在将这种优势拓展到其他市场的过程中却并不顺利。Android Automotive尚未深度整合到任何一款汽车中。而市场研究公司IDC的数据也显示，Wear OS的出货量仅为Apple Watch的五分之一。而IHS Markit的数据也显示，去年采用三星操作系统的智能电视出货量达到Android TV的四倍。

　　另外，谷歌Android系统在每个领域的市场份额都低于厂商的定制Android版本，而由于后者没有预装相关应用，导致谷歌难以从中获利。这种情况在中国尤其明显。(鼎宏)

谷歌Android家电
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