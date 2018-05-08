微软Build开发者大会开幕 重头戏仍然是云计算与AI

今年微软仍然延续着“智能云和智能边缘计算”的战略。

来源：界面新闻 文姝琪

北京时间5月7日晚间，微软Build 2018开发者大会在西雅图华盛顿州会议中心举行。

微软CEO萨提亚·纳德拉认为，到2020年，全球智能设备将超过200亿台，每个人每天会产生1.5GB的数据，而每个智能家庭产生的数据则会高达50GB。“世界是一个超级计算机”，在这样的前提下，AI与云计算仍然是微软最为重点的话题。

在开场演讲中，纳德拉首先强调了微软关注的三个问题——隐私、责任与AI道德，“我们必须要求自己不仅关心计算机能做什么，更应该关心它们应该做什么”。联想到近日硅谷陷入的数据隐私风波，这个开场也颇耐人寻味。

AI与Azure作为演讲主体的第一部分首先出场。

去年同一时间的Build开发者大会中，纳德拉宣布，微软的战略从2014年提出的“移动为先，云为先”，转变为“智能云和智能边缘计算”（Intelligent Cloud & Intelligent Edge）。一年之后，微软仍然延续这一战略，宣布了一系列包括AI、云计算、数据、传感器与设备在内的开发者服务进展。

中国公司在微软Build大会中也占据了相当的位置。

大疆作为现场第一个Demo环节出场，并与微软宣布达成了战略合作。大疆发布了面向Windows的软件开发工具包（SDK），并宣布选定Microsoft Azure智能云平台作为首选云计算合作伙伴。基于此合作，开发者将可以通过开发原生Windows应用来遥控大疆无人机，实现自主飞行、实时数据流传输等功能。SDK还允许Windows 开发者整合并控制来自第三方的负载和机械组件，如多光谱传感器及定制的动作装置等。

大疆的现场Demo

在现场的Demo环节中，来自大疆的工作人员现场演示了如何使用一台无人机，通过SDK与Azure服务，辨认出地上一堆管道的损坏部分并将画面和判断实时传送至显示终端。

无人机辨认出的损毁部分

此外，小米、华为以及一家名为Roboo的中国人工智能方案平台公司都出现在了纳德拉的演讲当中。在语音语义识别的环节，小米与华为的设备作为实体产品展示了Azure AI的实时翻译技术。

出现在Keynote中的华为

Kinect也在Build 2018中回归，并且被改造得更适合微软AI与Azure的发展，新的传感器套件体积更小且功效更大，名称也升级为Project Kinect for Azure。

在Microsoft 365的环节，微软提出了从以设备为中心到以人为中心的设计理念。根据微软提供的数据，Office 365的商业月活跃用户数超过1.35亿，而联网的Windows 10设备有将近7亿台。

亚马逊在这个环节的登台成为一个让人关注的事件。去年8月，微软与亚马逊宣布了两家语音助手产品Cortana与Alexa的融合合作，Alexa用户可以在自己的设备上使用Cortana，而Cortana用户也可以召唤出Alexa。

Cortana与Alexa共同登台

在这样的合作前提下，Tom Taylor，亚马逊负责Alexa的高级副总裁也得以出现在今年Build大会现场，与微软Cortana负责人通过两个语音助手互发消息、确定行程与呼叫Uber。这也是亚马逊第一次出现在微软开发者大会。

另一个有趣的情景演示则发生在微软现场搭建的meeting room当中。

会议系统Demo

一个360度的相机与麦克风矩阵能够准确识别出所有的参会者，不仅如此，还能实时记录与翻译每个人说话的内容，并且帮助你提取出重点——那些需要有下一步的事项。一旦有人说出他将“follow up”，都会被微软的会议系统自动记录在案。

提升工作效率的是这个环节微软试图强调的重点，从这个角度来说，“开会”无疑是最适合的场景。

值得一提的是，在纳德拉演讲的最后，微软宣布推出“人工智能无障碍计划（AI for Accessibility）”，称其将在未来五年内投入2500万美元，用于研发能够增强人类能力的人工智能技术，以服务全球各地超过10亿残障人士。

今年3月，微软进行了重大重组，新设“体验与设备”部门与“AI与云计算”部门。而在刚刚发生的Build大会上，即使是在Microsoft 365的产品演示环节，“AI”与“Azure”也作为基础能力频繁出现在演讲者的口中。过去三年，微软凭借云业务成功转型，在最新发布的财报中，其云业务已贡献了近1/3的营收，该业务部门的增速已经连续十一个季度实现90%以上的同比增长。

在这一次的Build大会上，微软没有发布消费级的硬件产品。看起来，这家公司将仍然在云与AI的道路上明确走下去。