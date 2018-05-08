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微软：运行Windows 10系统的设备数量已接近7亿

微软：运行Windows 10系统的设备数量已接近7亿
2018年05月08日 08:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月8日早间消息，在刚刚举行的Build开发者大会上，微软宣布已有接近7亿台设备正运行Windows 10系统。仅一年前，运行Windows 10系统的设备的数量为5亿台。

　　另外，微软还宣布其Office 365服务已经拥有1.35亿付费月活用户，去年10月该服务的付费月活用户为1.2亿人。

　　Windows 10系统于2015年正式发布，微软原本的目标是在2018年让这个系统在10亿台设备上搭载，但不久之后该公司意识到这个目标有些过于乐观。尽管Windows 10系统的普及程度依然在继续增长，而且增长速度也很迅速，但是在短期内它依然还是很难达到进入10亿台设备的目标。

　　真正让微软感到欣慰的，是Office 365和Microsoft 365订阅服务迎来了喜人的增长。在过去的几个财季中，Office 365增长速度飞快，年比增长幅度达到了30%，营收增长甚至超过了这个数字。

　　我们现在还没有得知Microsoft 365的具体增长数字，这是微软不久前推出的一个订阅服务，它能让用户同时订阅使用Windows 10系统、Office 365服务以及针对企业用户开发的多个移动设备管理和安全工具。在今年的Build大会上，微软一直在重点推荐这个新服务，相信不久后微软就会公布有关这个服务的订阅数字。(永妍)

微软Windows系统
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