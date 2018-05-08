Uber雇佣前美国国家交通安全委员会主席担任安全顾问

新浪科技讯 北京时间5月8日凌晨消息，本周一，Uber宣布雇佣一名前美国国家交通安全委员会（NTSB）主席担任该公司的安全顾问。前不久，Uber的无人驾驶汽车在亚利桑那州发生了导致人员死亡的严重交通事故。

据科技媒体The Information报道，Uber对于日前严重交通事故的原因已经有了结论，即其无人驾驶系统软件在决定该如何应对已检测到的物体时出现了问题。当时，Uber无人车的传感器已经检测到了该行人，但其自动驾驶系统软件认为没必要立即做出反应。

Uber在本周一发表声明称：“我们对自己的无人驾驶汽车项目进行了自上至下的安全评估，并且雇佣到了前国家交通安全委员会主席克里斯托弗·哈特（Christopher Hart）做为我们的安全顾问。我们进行的评估涉及到的内容包括系统自身的安全性、对车辆行为的训练过程等。之后我们会公布更多细节。”

今年3月18日，亚利桑那州凤凰城，一名49岁的女性在过马路时被一辆Uber无人驾驶汽车撞倒并最终死亡。该事故导致该公司不得不暂停其无人驾驶测试项目，亚利桑那州州政府也命令Uber停止其无人驾驶汽车项目。

Uber拒绝对The Information的报道发表评论，该公司说：“我们不能对该案件的细节发表评论”，原因是该事故还在国家交通安全委员会的调查之中。

除了国家交通安全委员会（National Transportation Safety Board）之外，参与此次事故调查的政府机构还有国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）。

今年四月份，Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在一次于华盛顿举行的活动中表示，Uber还是很看好无人驾驶技术的前景，他说：“成熟的无人驾驶汽车技术将会更安全。”（小宝）