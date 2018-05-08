巴菲特说自己落伍 但华人朝圣者创了纪录

“第一次来股东大会只是好奇，但来过后发现每次都能学到很多新的东西。”

周佳

[整个巴菲特股东大会现场，到处是中国人的身影。有不完全统计显示，去年参会的中国人约4000人，而今年则可能超过1万人，达到总参会人数的25%。]

奥马哈，这是一个美国中部内布拉斯加州的安静小镇，居民以白人为主，甚至找不到一家稍知名的中国餐馆。然而，刚过去的上个周末，成千上万的华人蜂拥到这个小地方，在伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会期间，瞻仰中国人心目中的股神——伯克希尔哈撒韦主席巴菲特。

在股东大会熙熙攘攘的人群里，记者一眼就看到了张韵（AmyZhang）：微卷的长发披肩，身穿绿色时装裙，外着干练的黑色职业西装，脚上蹬着黑色的高跟鞋。张韵是纽约阿尔杰投资管理公司（AlgerInvestmentManagement）的基金经理、资深副总裁，负责打理价值共约15亿美元的两个基金。

张韵是巴菲特的忠实跟随者。

她告诉第一财经记者，自己已持有伯克希尔哈撒韦股票十多年。从2007年开始，每年都来参加股东大会。

热闹的华人嘉年华

股东大会的会场里，华人很好认。不仅仅因为是黄皮肤、黑眼睛，更是因为华人大多更趋年轻化，他们西装革履、神气干练。股东大会更像是职场的延伸。

而美国股东们大多数是中老年人，穿着T恤、凉鞋就进来了，这对他们来说是一种度假。

“我管理成长投资的小盘股16年，觉得自己永远是价值投资者。”张韵告诉第一财经记者。

对她来说，是看巴菲特和工作两不误。“第一次来股东大会只是好奇，但来过后发现每次都能学到很多新的东西。”

张韵来奥马哈的另一个目的就是见客户。她在奥马哈有许多高净值的客户。她每年都要趁这个机会拜访他们。

“我觉得他们可能是伯克希尔哈撒韦早期的股东，多年后自然有钱做投资。”张韵调侃说。

作为股东大会多年的参加者，张韵感慨地回顾起十年前，那时这里几乎没有什么中国人参加，而现在，中国人越来越多。

“我会选择一些中国主题的活动参加，现在能在这里看到那么多同胞，真的很开心。”张韵说。

整个巴菲特股东大会现场，到处是中国人的身影。有不完全统计显示，去年参会的中国人约4000人，而今年则可能超过1万人，达到总参会人数的25%。

工作与产业

和张韵一样，许多华人都是带任务来的。每次巴菲特股东大会一结束，国内多家券商都会在会场附近的酒店里趁热打铁，召开股东大会亮点分析会。

互联网券商老虎证券的公关经理刘铮三十出头，今年是第一次来巴菲特股东大会。股东大会中场休息时，他和公司的两位分析师一起出现在记者面前。他告诉第一财经记者，老虎证券打算在股东大会后办一个晚宴。会上，由公司的分析师对股东大会的亮点做出分析。

老虎证券算是巴菲特股东大会的新面孔。他们的主要业务是为全球华人提供美股和港股的交易服务。中国的用户可以通过这个手机软件投资美股。刘铮还特地打开手机给记者演示了一遍。

如果说，老虎证券算是单打独干，那么许多国内券商会和一些活动组织机构则是联手举办各类晚宴。

更火的则是华人旅行社了。无论是中国国内组团来美国，还是美国公司搞酒会等活动，都会需要很多地陪。

在纽约的机场，记者就遇到了两位赶去奥马哈的旅行社工作人员，其中一位还拉着一只大箱子，聊了以后才发现大家要赶同一个航班。

“我们的客户在奥马哈要办一个峰会，我这里的设备就是要带过去给他们用的。”花旗旅游总经理DavidLin告诉第一财经记者，“由于从纽约去奥马哈的机票太贵了，所以只能飞到德梅因，再开车两个小时去奥马哈。”

早在两个月前，在大会期间从纽约到奥马哈的来回直飞机票就已经要价上千美元了。即使是飞到艾奥瓦州首府德梅因，也要600美元。

飞机晚上近11点才到达德梅因。下机时DavidLin苦笑着说，他们先租了车，还没订宾馆，“能开到哪里再说了”。

中国股东关心的问题

这次股东大会上，大约有6名华人股东提问，接近于总体数量的十分之一，创历史纪录。那么中国股东都问些什么问题呢？

一位金融研究员问巴菲特：如果他只有10亿美元，是否会投资新兴市场？“最爱还是美国市场，今年应该不会投资新兴市场，但芒格（伯克希尔哈撒韦副主席）一直鼓励我增加对中国市场的投资比例。”

另一位则更坦率地问“你觉得有什么因素可以让投资人放弃中国？”巴菲特说，他投资还是会先找美国的公司，或者和美国经济体类似的市场。不过他也说，许多投资人错过中国的机会，是因为对中国的现状不适应，觉得投资中国太复杂了。

还有两位华人的问题则围绕中国的高科技产业。一位问，微信等移动支付会不会影响到美国运通的发展。巴菲特说，他和芒格都不知道未来支付系统或者移动支付会如何变迁，但目前美国运通的营收非常理想。

另一位则问巴菲特和芒格对人工智能的看法，巴菲特非常直接地说自己落伍了。

“我其实在这方面没有太多的权威去发表我的看法，我并不觉得机器会给我们带来太多的收益，尤其是在资本配置方面，我可能在这方面真的太无知了。”巴菲特说。

一位来自深圳的波士顿大学金融系学生提问巴菲特是否会看重有多元化背景的人。巴菲特和芒格都给出了建议，认为双语的文化背景很重要，但要找到很好的平台。他们并没有说自己旗下的任何公司需要多元化文化背景的人才。

心灵的浇灌

亚洲价值资本董事长黄谷涵自称巴菲特的“脑残粉”。这次他把公司一半的工作人员、约15人都带到了巴菲特股东大会。他对第一财经记者表示，自己持伯克希尔哈撒韦股票十多年，已经是连续五年参加股东大会。2016年大会的时候，早晨两点半就来排队，希望能坐得离巴菲特近一些。

“那年晚上还下雨，我就坐在台阶上等。我前面还有十多个人呢。他们有的自带了椅子。”

黄谷涵熟读各类巴菲特传记和投资书籍。他认为，就巴菲特的投资理念和购买公司的动向，从伯克希尔公司的年报、季报和致股东信里就能理解，并不需要亲自来。而巴菲特的股东大会会让股东提问，并且安排了投报纸、展会、鸡尾酒会、打乒乓等。这些都让股东感觉非常亲切和信息透明。

“巴菲特让我明白，他不是奢华的金融，是做实事的。很多老股东持股30年以上，让股东感觉像家庭一样。我希望我们的团队能够更理解这点，到这里来学习。”黄谷涵说。

黄谷涵说，这次到美国，还会带团队到麻省理工学院（MIT）的实验室去学习，并去纽约拜访金融公司，到西海岸拜访科技初创公司。

而张韵则觉得，股东大会上常有励志的话语。

“今年股东大会上，巴菲特说，这是以才能论英雄的时代，而不是性别。我觉得我们这个基金经理行业就是这样，没有什么玻璃天花板。”她说，曾看到《纽约时报》的报道说，这个行业女性10%都不到。“我希望有更多的女性加入到我们这个行业来。”