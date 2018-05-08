中国将诞生医疗科技超级大平台

钱童心

[腾讯觅影系列产品已在全国100多家三甲医院落地。此外，腾讯云也为医疗行业提供多种应用场景，包括远程医疗通信架构、远程协同平台、影像数据管理平台、手术直播教学系统等。]

为了解决中国看病难、医疗资源不平衡等痛点，一批医疗科技平台相继诞生。

近日，平安好医生的成功上市反映了当下资本对“AI+医疗”的追捧。通过建立一站式、全流程、O2O的健康医疗服务模式，平安好医生构建了一个健康医疗生态系统闭环，开启了移动医疗科技的新时代。

人工智能已经在医学影像、辅助诊断、健康管理、新药研发等多个领域取得重大突破。以IBM的沃森机器人为例，沃森在北大肿瘤医院以及上海的某三甲医院的诊断效率与专家诊断的结果不相上下。

未来人工智能将会更多地在健康预警方面发挥作用。美年大健康董事长俞熔对笔者表示：“数据化、标准化和智能化能够解决医疗资源不足的问题。未来我们很多病种标准化治疗将基于大数据、人工智能的辅助治疗，人工智能在未来中长期甚至能够替代专家大脑。”

据俞熔介绍，健康体检平台美年大健康近期与一位知名院士合作，向其提供了100万例检测数据，文章已在著名医学杂志《柳叶刀》上发表。“在美国，要获得100万例数据成本是我们的100倍，时间跨度要超过5年，但我们只用了5周时间，就完成了数据的提供。”俞熔告诉笔者。

中国已经诞生了像阿里、腾讯、平安好医生这类超级平台公司。这些公司都瞄准了医疗健康领域。阿里健康陆续上线网络医院、推出医疗AI产品，全面赋能医疗机构。阿里健康医疗AI产品“DoctorYou”包括临床诊断、医学影像、医师能力训练平台等。

此外，阿里健康还与浙江大学医学院附属第一医院成立了“医学人工智能实验室”，与浙江大学医学院附属第二医院搭建“智能医学人才培训基地”，与上海交通大学附属新华医院合作搭建医院混合云平台、云儿科医联体平台，开发医生智能培训系统、医学科研数据平台等。

蚂蚁金服已经推出支付宝“未来医院”，通过线上线下相结合，优化现有医疗资源配置，方便患者就医，提升医院内部管理效率。

腾讯的人工智能平台腾讯觅影已经拥有AI影像和AI辅诊两大产品，前者包括食管癌早期筛查、肺癌早期筛查、糖尿病视网膜病变智能系统、乳腺癌早期筛查系统等；后者则是基于腾讯行业领先的深度学习模型建模，辅助降低医生诊疗风险，并能给出合理甚至更好的用药治疗建议，让专家的知识经验可以便捷共享。

官方数据显示，腾讯觅影系列产品已在全国100多家三甲医院落地。此外，腾讯云也为医疗行业提供多种应用场景，包括远程医疗通信架构、远程协同平台、影像数据管理平台、手术直播教学系统等。

史诗级的创新在中国从来都不会缺席，而医疗和生命科学领域很有可能是诞生下一个中国史诗级创新的领域。中国通过多年的发展，已经积累起消费场景、人才储备和大量的数据样本，未来十年，中国一定能够在新药研发、生命科学、生物科技等领域取得革命性的突破。

中国目前最大的药厂恒瑞医药，市值2000多亿元，中国最大的医疗器械公司乐普医疗市值600多亿元，与中国互联网企业相比，中国医疗公司的市值要小得多，而且医疗领域的超级平台还屈指可数。

红杉资本合伙人陈鹏辉对笔者表示：“中国的腾讯和阿里，与国外的互联网企业谷歌或者亚马逊的市值已经非常接近，不过医疗服务、制药、医疗器械公司与国外企业的差距在五到十倍，这说明两点，第一，股价还有很大的上升空间；第二，中国医疗行业尚处于初级到中级阶段，当中既有机会，也有挑战。”