无人驾驶领跑 2018亚洲消费电子展

钱童心

[黄仁勋在今年3月举行的GPU技术大会上向第一财经记者表示：“自动驾驶技术的终极目标是拯救生命，自动驾驶技术的研发也不会因为这起事故而停止，未来该领域的投资仍然会进一步增加。”]

[2018年亚洲消费电子展即将产生历届规模最大的汽车技术展区，展出面积较上一届增长近50%。]

过去一个多月，Uber和特斯拉的两起致命事故令自动驾驶领域风波不断，但这并没有打消汽车技术企业发展自动驾驶的热情。

美国消费技术协会5月7日在上海宣布，2018年亚洲消费电子展即将产生历届规模最大的汽车技术展区，展出面积较上一届增长近50%。

百度L4级别自动驾驶汽车亮相

今年的亚洲消费电子展将于6月13日至6月15日在上海举行，据主办方美国消费技术协会介绍，届时将迎来56家汽车技术展商，占到全部500家参展公司的超过十分之一，包括百度、本田、现代、3M、拜腾、起亚、广汽、奇点等。

“全球领先的整车厂商和汽车技术公司将发布最新自动驾驶技术和全新的概念车。观众也有机会亲身体验自动驾驶汽车最新的突破性技术以及更多人车交互的功能，其中包括人工智能在汽车系统中的应用。”美国消费技术协会国际项目高级总监兼亚洲消费电子展展会总监约翰·凯利（JohnKelly）对第一财经记者表示。

在今年1月份的美国消费电子展上，汽车技术展商阵势强大，多达数百家企业。无论是新兴科技公司还是传统汽车厂商，都把目光聚焦在自动驾驶技术，他们在介绍自动驾驶技术的时候，让台下的听众激动不已。福特CEO哈克特（JimHackett）高调宣布：“未来将把一支无人驾驶车队布局到一个最需要无人驾驶的城市中。”

英伟达创始人CEO黄仁勋也和当时的大众汽车CEO、现任大众集团CEOHerbertDiess共同宣布在自动驾驶领域的合作项目，与大众汽车以及Uber的重大合作项目。黄仁勋还透露，Uber的先进技术团队（AdvancedTechnologiesGroup）决定把英伟达的技术应用于旗下自动驾驶车队的人工智能计算系统。

不过两个月后Uber的一起致命事故震动了整个业界，包括丰田、英伟达在内的企业随即宣布暂停公共道路的自动驾驶测试，将通过研究对事故原因得出结论之后再重启路测。

黄仁勋在今年3月举行的GPU技术大会上向第一财经记者表示：“自动驾驶技术的终极目标是拯救生命，自动驾驶技术的研发也不会因为这起事故而停止，未来该领域的投资仍然会进一步增加。”

在被问及是否有汽车技术公司因为担忧自动驾驶技术被诟病而放弃参展，美国消费技术协会消费电子展执行副总裁凯伦·查布卡对第一财经记者表示：“我们并没有看到有哪些厂商因为近期自动驾驶汽车的事故担忧取消参展的。事实上，今年的汽车技术展上创下了历年之最，展区规模也再创新高。”

查布卡向第一财经记者特别强调，今年百度将在室外场地进行L3（有条件自动化）级别的自动驾驶试乘，并首次展出L4（高度自动化）级别的自动驾驶汽车。不过据第一财经向有关方面了解到，因场地限制的原因，百度可能无法在现场进行L4级别的试驾。

在加州机动车辆管理局（DMV）最近更新的加州路测无人车公司故障详情报告中，其中包括百度美国、德尔福、Drive.ai等公司。百度最新的数据显示，2017年11月份，自动驾驶总里程数达到1323.78英里，其中事故9起。对比来看，2017年6月百度自动驾驶总里程数122.15英里，同样发生了9起事故。

亚洲是绝佳试验田

在Uber发生致命车祸后，针对美国无人驾驶公共道路测试的监管政策可能面临收紧。虽然车祸的发生地亚利桑那州并未就此向无人驾驶汽车关上路测大门，不过马萨诸塞州则悄然与当地进行无人测试的企业接洽，要求它们先暂缓测试。

无人驾驶汽车的反对者希望借此搁置甚至废除无人驾驶在公共道路上的测试。但无人驾驶技术的倡导者认为这项技术能够拯救千万人生命，不应被拘泥于旧式传统的监管模式。

在美国的政策前景尚不明朗的情况下，亚洲或许将成为无人驾驶技术最好的试验田。

亚洲消费电子展展会总监凯利对第一财经记者表示：“亚洲是推动自动驾驶技术发展的绝佳地区，这项技术可以极大地减少人为操作的失误，降低交通事故率，也能方便老人和残障人士出行，成果将惠及亚洲和全球其他城市。”

IEEE会员、香港科技大学刘明教授对第一财经记者表示：“从技术层面来看，技术的研发一定要经历从理论到原型机，从小批量测试到大量公开测试的过程。技术的本身不是限制。而整体的工程实现与测试的完备性上，无人驾驶也好，任何其他的新技术的应用也好，都要遵守循序渐进的过程。”

今年的亚洲消费电子展上，自动驾驶技术将通过概念车和室外场地演示等形式充分呈现。据第一财经记者了解，初创汽车公司拜腾将在亚洲消费电子展期间发布其第二款概念电动轿车。拜腾第一款概念车首次亮相是在今年1月的美国消费电子展上。

这款新的概念车与拜腾首款电动SUV共用一个生产平台，预计2021年上市。量产版电动SUV将于2019年下半年在国内交付，美国和欧洲的交付时间为2020年，拜腾还将于稍晚推出一辆7座的电动MPV。