顺丰的魄力和隐忧 快运业务引入加盟模式

顺丰通过并购对快运业务的布局将浮出水面。

账号主体为广东顺心快运的“顺心捷达”微信公众号显示，5月12日，顺丰、新邦物流共同成立的加盟制物流品牌“顺心快运”将在广州举行品牌发布。新京报记者近日获悉，“顺心快运”目前已在湖北孝感地区展开招商加盟。

顺丰这家以直营模式著称的快递公司，却在与新邦合作的快运业务开始招商加盟，业内人士猜测加盟制与顺丰一贯坚持的直营模式将产生怎样的化学反应？

多位业内人士表示，今年3月刚刚过完25岁生日的顺丰，不管是在深挖自身快递物流优势上，还是在商业领域的尝试上，都掩盖不了成长的焦虑。这种焦虑在业绩上的体现就是，营收增速脱离行业水平，优势业务“商务件”收入见顶。

顺丰快运业务开始招商

此前有消息称，顺丰注资17亿收购新邦71%股份，并成立新公司“顺心”开展快运业务，新邦原有资产和业务将转移到新公司。

对此，顺丰方面向新京报记者表示，“有投资顺心，但详细信息没有对外公布”。新京报记者在账号主体为广东顺心快运的“顺心捷达”官方微信上看到，5月12日顺心快运首场品牌发布会暨合伙人招募大会将在广州举行。顺心捷达是顺丰早年收购银捷快递改组后的品牌，最早试水快运加盟制，也是最早与新邦展开合作的主体。截至发稿，顺丰控股并没有发布与收购传闻相关的任何公告。

新京报记者近日获悉，“顺心快运”公司目前已在湖北孝感地区展开招商加盟。此外，新邦南京某地区加盟商发布招商信息，称新邦和顺丰快运业务已经达成合作，新邦已经开始承运顺丰小票和顺丰专递，现正在招收二级加盟点。

新京报记者查阅发现，广东顺心快运有限公司已于近期进行工商登记，法人代表为金石，上海尚广投资有限公司、深圳顺路物流有限公司、万安华创企业管理咨询中心（有限合伙）分别持股37.23%、32.35%、30.43%。

上海尚广投资由泰瑞国际货物运输代理（上海）有限公司100%控股，而后者是由新邦物流控股股东台湾新竹货运集团100%投资；深圳顺路物流则是由深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司100%控股的企业，后者又由顺丰控股100%控股。

由此可见，注资后新成立的“顺心快运”公司，新竹货运（新邦物流）占股37.23%，顺丰占股32.35%，万安华创占股30.43%。

顺丰快运业务引入加盟模式

顺丰控股在2017年年报中称，其是A股目前首家采用直营模式的快递公司，顺丰控股总部控制了全部快递网络和核心资源，包括收派网点、中转场、干支线、航空枢纽、飞机、车辆、员工等。相比于加盟经营模式，直营模式对各环节具有绝对控制力。

“但新邦物流是个加盟制的物流企业，双方合作的‘顺心快运’目前也是以加盟模式对外招商”，一位资深物流行业从业者告诉记者，加盟模式对网络和服务品质的把控力不如直营，这将直接影响到用户的体验。

向来以直营保证服务质量的顺丰，会在快运业务上使用加盟模式承接订单吗？

快递专家龚福照称，一个成熟网络型物流企业的形成平均需要十年时间，天地华宇、德邦等企业的成长证明了这一点，通过收购现成的物流网络是快递企业快速扩张的好方法。圆通开展快运业务前，便试图收购天地华宇，但未成功；百世也是通过收购方式开展快运业务的。

“除了熟悉物流市场的人士，大多数人不了解新邦和顺丰之前的关系，”对于直营与加盟的差异带来的服务品质的差异，龚福照认为，目前顺丰和新邦两个品牌依然是独立运营，新邦的服务并未贴上顺丰的标签。

新京报记者5月7日在微博上发现，不少人在抱怨新邦物流，“从广州到沈阳用了半个月”、“报价货物理赔难”等对于时效和服务的吐槽众多。

“顺丰尝到了直营制的甜头”，龚福照称，但未来顺丰是否会将物流业务也直营化则不能断下结论。“现在顺丰的战线比较长，管理上对资金、人力消耗也比较大。直营物流要不要、值不值，都还是有问号的。”

优势业务“商务件”增速不及行业水平

“特别紧急用顺丰，不是特别急的用通达。”这是物流服务业内的一个流行说法。不过，随着通达系快递对时效业务的逐渐改进，顺丰的核心业务“商务件”正在被蚕食。再加上经济环境不景气，商务交流活跃度下降以及文件电子化趋势的影响，顺丰商务件增长乏力。

2017年年报显示，顺丰时效板块（主要是商务件）不含税营业收入为466.81亿元，较2016年增长17.61%。报告期内，经济产品不含税营业收入为148.21亿元，较上年同期增长22.58%。这两项数据均低于行业同期的28.2%的增长。

回看近年数据，其营收增速早与行业脱节，且差距拉大。2016年低于行业25个点，低于申通圆通一半，不足中通1/3。2017年，顺丰实现营收710.49亿元，增速为23.68%，低于除圆通外的通达系，也低于28.2%的行业平均水平。

“目前对时效有需求的消费者基本都已经在用顺丰了，这块业务已经接近天花板。”一位资深物流行业专家称，目前通过顺丰时效产品邮寄的内容物以合同和发票为主，而随着电子发票和合同的推广，这一块业务将面临更大不确定性。

时效业务不仅增长缓慢，单票收入也出现持续下降的趋势。财报数据显示，从一月到三月，单票收入分别为22.87元、22.22元、21.90元。

今年春节期间，顺丰加收了高峰期附加费和服务费，但单票收入无论同比还是环比依然有所下降。在3月份业绩回温之后，单票收入持续下降，平均每票较1月份下降近1元。

实际上，单票收入下降的趋势从顺丰2016年全年财报中就已初露端倪，顺丰控股快递业务票均收入为22.15元，而2014年度、2015年度的快递业务票均收入分别为23.61元、23.83元。业内人士称，单票收入的下降意味着总体议价能力的下降。

一位电商从业者告诉新京报记者，电商客户对于价格仍然十分敏感，往往只有在部分客户有特殊需求时才会用顺丰。

顺丰的魄力和隐忧

顺丰在近几年持续购入飞机和兴建机场。

2009年，顺丰航空成立，快递公司买入飞机，机队规模不断扩大。截至2017年底，顺丰已拥有41架自有全货机，16架租赁全货机，57条航线，396名飞行员，成为国内全货机数量最多的货运航空公司。

“顺丰砸钱扩充飞机和机场是很有魄力的”，快递专家赵小敏称，无论是国际规律还是市场环境，对机场的建设这是一个长期的投入。拥有飞机和机场就意味着拥有国际业务的基础设施，掌握了连接世界的通路。

顺丰年报透露，未来三年，机队规模预计达到70架。但与国际物流巨头相比仍有差距，联邦快递有671架飞机、UPS有649架、DHL有420架飞机。

“巨头也已经把服务做到了极致，顺丰现在大笔投入能否实现差异化竞争具有很大不确定性。”龚福照称，国际物流巨头已经形成话语权了，进入国际市场面临的壁垒非常高。但不能忽视的是，国际物流具有国家层面的战略高度，因此“国家队”的支持将助力顺丰的国际化。

发力多元化业务的背后，是顺丰沉重的自营体系，赵小敏称，随着人力成本的增长，如果顺丰的新增长点不及预期，将直接影响其在资本市场的表现。

业内称，原有业务后劲不足，新增长点尚需开拓，这也是顺丰的焦虑。

新京报记者 杨砺