新浪科技> 业界> 微软Build2018开发者大会专题 > 正文

微软推Microsoft 365服务:小娜亚马逊Alexa成了基友

微软推Microsoft 365服务:小娜亚马逊Alexa成了基友
2018年05月08日 00:56 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
Cortana被植入到Office 365服务中Cortana被植入到Office 365服务中

　　新浪科技讯 5月8日凌晨消息，微软Build 2018开发者大会在今天正式来开帷幕，会上微软CEO纳德拉宣布整合推出Microsoft 365将升级多设备协作体验，微软小娜（Cortana）将作为工作助手，并且将和其他语音助手进行互补协作。

　　Microsoft 365的设计理念将中心从设备转换为人。现在在不同设备间，都可以使用使用微软的Office 365服务。举例来说，在苹果Macbook上未完成的工作，可通过365继续在Android手机上完成。

　　纳德拉举例，现在你可以在早上用手机查看Outlook邮件看今天事件安排、开车时直接用中控中的Skype进行远程会议、大到公司后用电脑上的Word写档案、下午再通过工作站与同事讨论工作。

　　他补充道，现在微软小娜将作为统筹工作上事件的助手形式，出现在Microsoft 365服务中。除了规划时间表、收发邮件等基本功能外，它还将与其他语音助手进行协作。

　　会上微软公布了与亚马逊Alexa的合作细节，现在你可以在微软电脑和亚马逊Echo音箱中，同时唤醒小娜和Alexa两个语音助手。小娜用于工作，Alexa用于查看地图、叫出租等生活服务。（中奇）

亚马逊Office微软
我要反馈
相关专题： 微软Build2018开发者大会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有