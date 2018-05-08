微软推Microsoft 365服务:小娜亚马逊Alexa成了基友

Cortana被植入到Office 365服务中

新浪科技讯 5月8日凌晨消息，微软Build 2018开发者大会在今天正式来开帷幕，会上微软CEO纳德拉宣布整合推出Microsoft 365将升级多设备协作体验，微软小娜（Cortana）将作为工作助手，并且将和其他语音助手进行互补协作。

Microsoft 365的设计理念将中心从设备转换为人。现在在不同设备间，都可以使用使用微软的Office 365服务。举例来说，在苹果Macbook上未完成的工作，可通过365继续在Android手机上完成。

纳德拉举例，现在你可以在早上用手机查看Outlook邮件看今天事件安排、开车时直接用中控中的Skype进行远程会议、大到公司后用电脑上的Word写档案、下午再通过工作站与同事讨论工作。

他补充道，现在微软小娜将作为统筹工作上事件的助手形式，出现在Microsoft 365服务中。除了规划时间表、收发邮件等基本功能外，它还将与其他语音助手进行协作。

会上微软公布了与亚马逊Alexa的合作细节，现在你可以在微软电脑和亚马逊Echo音箱中，同时唤醒小娜和Alexa两个语音助手。小娜用于工作，Alexa用于查看地图、叫出租等生活服务。（中奇）