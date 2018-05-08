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盖茨：比特币纯属投机 苹果盈利潜力“独一档”

盖茨：比特币纯属投机 苹果盈利潜力“独一档”
2018年05月08日 00:17 一财网
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　　比尔·盖茨：比特币纯属投机，苹果盈利潜力“独一档”

　　一财网

　　微软公司联合创始人比尔·盖茨周一表示，不看好比特币的前景，盛赞苹果公司盈利潜力巨大。

　　对于比特币，盖茨认为作为一个资产类别，比特币无法生产出任何东西，所以不应该期望比特币价格会上升。如果有一种简单的方式能够做空比特币，自己会这么做。比特币的价格从去年初约2000美元起步，到12月中旬时一度超过1.9万美元。不过自此以后，比特币价格一路走低，最大跌幅接近2/3。“我认为比特币和首次代币发行ICO完全是疯狂之物，纯粹是投机性的事物，”盖茨说。

　　话又说回来，与许多质疑比特币的批评者一样，盖茨认为加密货币的底层区块链技术拥有它的优点。区块链通过快速在两者间创建安全、永久的交易记录，消除了对诸如银行等第三方机构的需求。比特币是区块链技术的首次应用，许多公司目前都在探索在供应链管理、贸易和其他领域使用区块链技术。

　　对于苹果公司，盖茨力挺“股神”巴菲特增持苹果公司股份的决定，认为苹果是盈利潜力最大的科技公司。

　　盖茨表示，苹果是家了不起的公司，市盈率并没有高得离谱。顶尖科技公司现在都有很强的盈利潜力，但是苹果是其中能力最强的。巴菲特在增持苹果股票上已经深思熟虑过了，苹果可不像某些仍在亏损或存在其它问题的科技投机公司。

　　伯克希尔哈撒韦在2016年首次买入苹果，并数次加仓。上周五，巴菲特透露，他的公司在第一季度增持了7500万股苹果股票，已经成为第三大股东。截至去年年底，伯克希尔已持有1.653亿股苹果股票。周一苹果公司股价开盘即刷新历史新高，最大涨幅超2%，截至发稿时报187.32美元，总市值略超过9500亿美元，股价只要再涨10美元，就可以达到10000亿美元里程碑。

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