为什么巴菲特和他的哥们说 “炒币简直恶心死了”

每年五月的第一个星期六，都是特殊的日子。

“股神”沃伦·巴菲特所创办的伯克希尔·哈撒韦公司，在每年的这一时间都将于美国内布拉斯加州的奥马哈市举办股东大会。在过去的半个世纪，巴菲特与芒格联手缔造了全世界最大的投资公司，总资产超过5，000亿美元，回报率高达18，261倍。

如果你想看到或者听到这一传奇人物的对投资的看法，每年只有两次机会。一次是他为伯克希尔·哈撒韦股东所撰写的“致股东信”，再有一次就是今天这篇文章所总结的巴菲特在股东大会的演说。

这个持续了半个世纪之久的“传统”早已经演变为全球投资者的“奥马哈朝圣”。今年，第53次“巴菲特股东大会”吸引了全球200多个国家超过5万名参会者，其中来自中国的投资人接近四分之一。

如今，88岁的巴菲特依旧任公司董事长，94岁的查理·芒格则还是副董事长，两人依旧保持着美式的幽默，以“二人转”的方式回答了五十余个问题。

股东大会现场，巴菲特与查理·芒格的头像被印在T恤上 / 视觉中国

其中涉及了中美贸易摩擦、中国股市机会、微信支付、高科技公司、虚拟货币与退休和接班人等众所关心的话题。以下是我们为你整理的精华：

中美两国绝不会做愚蠢的事情；

八月将有“大事”发生

今年，来自中国投资者的第一个问题就是关于“中美贸易摩擦”。对此，巴菲特表示，美国和中国将是全世界最大的国家和经济体系，而且这种状况会持续相当长的时间，中美有很多共同的兴趣以及利益，“但我也发觉到，中美两国有一些不平衡的现象，在贸易领域也存在这一问题。当然我不希望美国的进口和出口之前的缺口太大。”巴菲特称。

“这两个国家实在太大了，而且太明显了，对于我们来讲，而且其中的利益也非常巨大。但彼此的了解总会随着时间的推移越来越深。两个最具智慧的国家，绝对不会做一些非常愚蠢的事情，但是当然有的时候这些小事情也会发生。”

有意思的是，巴菲特用中国人的吉利数字8，暗示将要8月做一个大买卖：“在今年8月的时候，我就88岁了。我们也知道8是中国人讲的最幸运的数字，所以你看，88岁、8月，所以我想8月的时候我们那个时候要并购某一个公司，那是最好的时机，对不对？黄道吉日。”

中国股市将会跑赢美股

在巴菲特回答的众多问题中，有多个问题与中国股市有关，巴菲特则一直表示坚定看好中国股市，并透露他们已经在中国股市寻找好了一些“猎物”，而此前对中国股市的第一次投资收益就很好，投资只有2亿结果却拿了10亿回来。

“中国的市场比较年轻，但也是庞大的市场。市场根据它的年龄和效率是成正比地成长的。”巴菲特说。

对此，芒格也称，尽管面临着成长的烦恼，但“中国拥有光明的未来”。他还指出，与美国相比，中国市场现在要“便宜得多”。巴菲特也表示赞同，并称“中国股市将跑赢美股”。

在谈及美国投资人投资中国的现状时，芒格称，美国的很多投资人正在错过中国机会，他们认为“投资中国看起来太复杂、太难了”。

“事实上我们在中国还是有投资，而且做得还不错。”巴菲特说，但是如果你把很多资金投资在某一个地方，比如投资10亿以上可能就会对经济造成一定波动。

“按照我们公司的规模，投入小的体系比较好，比如中石化，我们后来买了大概14%的股份，结果政府并不知道，后来我们还是卖了。但是查理一直在鼓动我，说一定要在中国开始。我们已经试图在中国做了好几次的运作。”巴菲特说。

此外，值得注意的是，巴菲特还透露了伯克希尔公司已经投资了很多中国股票，并在中国找到了一些可以投资的“猎物”。

微信可能会影响到美国运通的发展

巴菲特在股东大会上谈了对支付行业发展的看法。他称，支付是全球很大的一个行业，有很多很聪明的人都在尝试着更新这种支付系统和支付的方式。而中国的微信给这个领域带来的一些影响。

微信及各个方面的移动支付在中国做得非常好，这会影响到美国运通的发展。对此，巴菲特表示不知道这个乌云会有多大，不知道这个支付系统未来会变成什么样。

美国运通公司是国际上最大的旅游服务及综合性财务、金融投资及信息处理的环球公司。 美国运通公司创立于1850年，总部设在美国纽约。伯克希尔持有其约17%的股份。

“我觉得很多交易加密货币的人简直太恶心了”

巴菲特一直不看好虚拟货币，此次，他仍是保持了此前对虚拟货币一贯的看法。另外，芒格对虚拟货币的看法甚至比巴菲特还更直白和嗤之以鼻。

“我甚至比你还讨厌加密货币，对我来说，这简直就是一种头脑混乱的反应。很多加密货币的交易人，我觉得简直太恶心了，好像那些人在交易一些完全没有意义的东西。”芒格说。

巴菲特称，如果一种投资是建立在你希望明天一早起床，有人会以更高的价格来接盘，大多都不会有好结局。加密数字货币无法产出东西，它们在一段时间内不会作出任何价值的交付，最终会是一个坏的结局，因为没能出现正向的价值，反而会产生很多诸如汇率的问题。

投资苹果因为看重现金流好的消费品；

谈亚马逊，“我认为是奇迹的东西往往不会投”

对为什么从没买过微软股票的问题，巴菲特称，“在早期的时候，对我们来说有一点很清楚，投资科技股是很愚蠢的行为，因为它们的收益起伏会太大了。”

而芒格则认为，亡羊补牢，为时不晚。同时他表示：我们现在开始买科技股了。“我们俩对高科技股都不太了解。我曾经到过谷歌参观，感觉像进了幼儿园一样。他们做的事对我来说非常神秘。不过现在已经有了年轻的脑力和智慧代替我们去进行观察，现在作为我们的投资人，比以前要幸运得多。”

关于苹果公司，巴菲特在5月4日晚间披露信息称，伯克希尔·哈撒韦在第一季度中买进了7500万股苹果股票，这一消息推动苹果股价在周五创下了历史新高。

对此，巴菲特称，“主要是看重现金流好的消费品。这是一家令人难以置信的公司，我认为它的收入几乎是美国第二大利润率公司的两倍。”

一位持有伯克希尔股票23年的股东提问：巴菲特在美国错过谷歌和亚马逊，而中国也有腾讯和阿里巴巴这样的公司，未来伯克希尔是否会考虑改变对高科技投资的策略？

巴菲特说：“事实上，我从一开始就关注了亚马逊。我认为贝索斯做到了一件接近奇迹的事情，而问题是，如果我认为一件事是奇迹，我往往不会下注。”对于谷歌母公司Alphabet，巴菲特表示他一开始就看关注了股票，但不能确定在其目前价格的基础上，前景能好很多。

图 / 视觉中国

退休与接班人：处于半退休状态几十年了

随着巴菲特年龄的增长，谁将最终接替他掌舵伯克希尔·哈撒韦将愈发紧迫。会上有投资者问道，巴菲特是否进入半退休状态？

巴菲特表示，这几十年来他都是这个状态。

今年1月，当巴菲特在决定继任者的问题上迈出一步时，他又晋升了两位在伯克希尔公司长期任职的前执行官Greg Abel和Ajit Jain作为副董事长。他回答道：“Ajit Jain与Greg Abel升职后，情况并没有大的改变，我认为，现实上，我在我最活跃的时候，就开始进入半退休状态了。”

因为他已经将投资职责移交给了Ted Weschler和Todd Combs，而且还将Ajit Jain与Greg Abel升职，让他俩负责伯尔希尔的运营。

关于新晋升的两位副总裁Greg Abel和Ajit Jain，巴菲特非常肯定他们的成绩和能力：“他们是非常有精力，而且是充满智慧的，每天可以带入更多的心血。我们公司的文化以及管理是没有太大变化的，他们做了非常超级好的工作，表现良好。”

关于半退休，芒格则表示很长一段时间，他在读书，巴菲特就是读读书、打打电话，做不了多少事，“我现在希望能够天天坐在床上休息就好了”。

编辑：赵力 倪雪莹