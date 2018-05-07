工信部：将从四方面推进机器人产业向高端发展

来源：中国证券网

7日在北京召开的2018世界机器人大会新闻发布会上，工信部装备司副司长罗俊杰表示，机器人既是先进制造业的代表，也是中国制造2025确定的重点发展领域。接下来，工信部将从四个方面推动机器人及关键零部件高端发展和规模应用。

一是推进产业质量提升，迈向中高端。工信部将重点解决一些“卡脖子”问题，充分利用国家机器人创新中心，共建协作创新平台等突破人机交互柔顺性、功能保温、智能感知等关键共性技术。

二是防止行业无序竞争，规范行业的发展。工信部还将进一步实施行业的规范管理，引导各项政策的集中、集聚，改变恶性竞争；同时，将利用中国机器人产业联盟等行业组织促进行业的自律。

三是着力培育世界级机器人产业集群，促进大中小企业的融通发展。具体为壮大一批核心竞争力强的骨干企业和领军企业，培育一批专注细分领域的单项冠军企业，形成因地制宜、特色突出、区域联动、错位竞争的机器人行业发展新格局。

四是要加强国际对接活动，开阔对外开放新格局。坚持引进来和走出去并重，深化技术和产能的国际合作，通过产业链整合、资本运作的方式，更好的融入全球机器人创新和产业分工体系。