28岁生物黑客死于漂浮舱中，曾直播自体注射疱疹针剂

澎湃新闻记者 贺梨萍

4月29日，备受争议的“生物黑客” Aaron Traywick被发现死于美国华盛顿，当时他正在感官剥夺漂浮舱内接受漂浮疗法。目前，警方基本排除他杀，但尚未公布其真正死因。

漂浮舱之一。

年仅28岁的Traywick同时也是总部位于华盛顿的Ascendance Biomedical公司的CEO。这家颇具神秘的公司成立于2017年，“使命”是让每个有需要的人都能够接受基因疗法。官网显示，这家公司主攻的疾病是癌症、疱疹、HIV（艾滋病病毒），甚至包括衰老。Traywick渴望能避开来自于监管机构和行业标准的规则和安全要求。

Traywick在“生物黑客”领域的出名源于其在今年初的一场“表演”。此前的2月，Traywick在一场名为BDYHAX的“生物黑客”大会舞台上脱下裤子，自行在大腿上注射了自家公司研制的疱疹实验针剂，该试剂未经测试。全程都在Facebook上实时直播。

Traywick自行在大腿上注射了自家公司研制的疱疹实验针剂。

实际上，2017年10月，Ascendance公司还现场直播了另一例自体注射。一名叫Tristan Roberts的HIV患者在Facebook上直播了自体注射Ascendance公司为其提供的一种混合试剂。公司称这是一种基因疗法，可以减少Roberts血液中的HIV颗粒。但这次注射并没有起到效果：注射后的几周内病毒量仍在增加。

Traywick并没有接受过正规的医学训练，但他在“生物黑客”领域显得格外大胆。作为Traywick某种意义上的竞争对手，另一名“生物黑客”Josiah Zayner表示，“在Traywick之前，没人关心‘生物黑客’在做什么，后来我们意识到我们应该关注得更多。”

值得一提的是，据《麻省理工科技评论》最新报道，Traywick生前还在计划测试一项肺癌治疗的实验，该治疗据称将包含基因编辑工具CRISPR。

Traywick此前和一家诊所合作开展上述肺癌治疗实验。该诊所位于墨西哥西北部城市蒂华纳，地点距离美国边境只有几英里。

根据宣传手册，该诊所提供癌症的“替代”疗法，例如营养疗法、解毒和综合抗氧化治疗、臭氧疗法和全身热疗等。这些所谓的“替代”疗法均未被证明能有效对抗癌症。

诊所的一名员工确认，诊所里的医生之前一直和Traywick共事、准备实验，然而自从Traywick去世之后实验就没有继续推进。

另外，一般来说，涉及到人类受试者的科学研究首先要经过机构审查委员会的审查，确保研究符合伦理。但上述员工并不确定Traywick的计划是否有经过这样一个委员会的批准。

一家网站（crisprrejevenation.com）在为这一实验打广告，并将Traywick列入网站的“关于”页面中。这家网站最后更新是在3月，提到这一临床实验正在招募50名非小细胞型肺癌患者。招募信息中要求有兴趣的患者支付25美元，这笔费用主要支付给Traywick，称在最终能够被招入实验之前还需向他进行相关咨询。目前尚不清楚是否有患者在走这一招募程序。

该网站还提到，该疗法将靶向p53基因，该基因通常被视为抑癌基因。对非小细胞型肺癌患者来说，该基因已经发生了突变，导致癌细胞生长失控。

值得注意的是，“生物黑客”大胆尝试的此类DIY实验令监管机构十分头疼。2017年12月7日，美国基因与细胞治疗协会(American Society of Geneand Cell Therapy)在其官网还发布一则专门针对DIY基因疗法的声明来警告患者，这些不受监管的基因疗法存在着潜在风险，也提供不了任何益处。

当时，斯坦福大学科学家、美国基因与细胞治疗协会副主席Michele Calos表示，她担心一些假诊所会提供所谓的基因疗法，类似于此前激增的那些可疑的干细胞疗法。在她看到前述网站（crisprrejevenation.com）的信息后则表示，“这就是我们担心会发生的事情，而它或许注定要发生。”

美国合规进行首例类似研究的是宾夕法尼亚大学的团队，他们目前正在接收相关癌症类型的患者。据《华尔街日报》此前报道，宾夕法尼亚大学在启动实验之前花了近2年时间来强调安全考虑，最终才通过联邦批准。

另外，中国也正在进行一些基于CRISPR的癌症疗法，杭州市肿瘤医院院长吴式琇及其研究团队即将基因编辑技术CRISPR治疗癌症的技术投入了临床研究。