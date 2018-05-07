巴菲特：比特币不创造任何价值 只为等待高价接盘者

新浪科技讯 北京时间5月7日晚间消息，“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)今日在接受CNBC采访时再次唱衰比特币，称比特币不创造任何价值，购买比特币也并不属于投资。

巴菲特说：“这项资产(比特币)本身并不创造任何东西，当你购买这种非生产性资产时，你唯一期待的就是，下一个人愿意出高价购买你的比特币，因为这个人也和你一样，在期待下一位愿意出更高价格的买家。”

在上周六的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)股东大会上，巴菲特还将比特币比作“老鼠药”。他说，数字加密货币最终的结果会很糟糕，因为它没有产生任何与这个资产相关的价值。这类资产的价值取决于更多的人进场，然后持有者以比买入价更高的价格卖给接盘的人。

在此之前，巴菲特也曾数次抨击比特币。早在2014年，巴菲特就曾警告称：“远离比特币。它基本上只是一种幻影，是转移资金的一种途径。”今年年初，巴菲特再次表示：“可以肯定地说，数字加密货币不会有好的结局。”他还说：“我没有比特币，永远也不会拥有它。”

除了巴菲特，许多商界领袖也都对投资数字加密货币的风险提出警告。例如，摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)曾表示，数字加密货币就是一种“欺诈”。诺贝尔经济学奖获得者，耶鲁大学教授罗伯特·席勒(Robert Shiller)也曾表示，比特币可能会继续存在一段时间，但终有一天会“完全崩溃”。

但与此同时，也有一些分析师看好比特币。例如，丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师凯伊·凡-彼得森(Kay Van-Petersen)今年1月曾表示，今年比特币价格最高可达到10万美元。(李明)