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业务多元化:诺基亚收购物联网公司SpaceTime Insight

业务多元化:诺基亚收购物联网公司SpaceTime Insight
2018年05月07日 16:12 新浪科技综合
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　　来源：动点科技

　　诺基亚上周表示 将把数字健康业务卖回给 Withings 联合创始人，而本周这家芬兰公司宣布了一项 收购 ，该公司通过这一举动强调它们将进一步发展物联网技术。诺基亚收购了位于加州的物联网创业公司 SpaceTime Insight，后者提供基于机器学习算法的预测分析。

　　诺基亚软件总裁 Bhaskar Gorti 在接受采访时表示，这笔交易的条款尚未公布。SpaceTime Insight 目前筹集了 5000 万至 6500 万美元的资金 ，根据 PitchBook 的数据，2016 年该公司估值仅略高于 1.03 亿美元。SpaceTime Insight 的投资方包括能源巨头 E.ON，Novus Energy Partners 和 Zouk Capital 等。

　　作为诺基亚这笔交易的重要性衡量标准，曾担任 SpaceTime 首席执行官的 Rob Schilling 将成为诺基亚物联网部门的负责人。

　　现阶段，诺基亚的物联网业务相当小：该公司去年的年收入超过 230 亿欧元，其中软件部门仅有 16 亿欧元的业务，而物联网包括在其中。

　　正如这些公司正试图迎接下一波浪潮一样，诺基亚本身也面临着同样的下滑。因此，诺基亚也在寻找让自己的通信设备业务多样化的途径。Gorti 表示，诺基亚希望抓住时机，投资发展自己的物联网业务。

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