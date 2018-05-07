业务多元化:诺基亚收购物联网公司SpaceTime Insight

来源：动点科技

诺基亚上周表示 将把数字健康业务卖回给 Withings 联合创始人，而本周这家芬兰公司宣布了一项 收购 ，该公司通过这一举动强调它们将进一步发展物联网技术。诺基亚收购了位于加州的物联网创业公司 SpaceTime Insight，后者提供基于机器学习算法的预测分析。

诺基亚软件总裁 Bhaskar Gorti 在接受采访时表示，这笔交易的条款尚未公布。SpaceTime Insight 目前筹集了 5000 万至 6500 万美元的资金 ，根据 PitchBook 的数据，2016 年该公司估值仅略高于 1.03 亿美元。SpaceTime Insight 的投资方包括能源巨头 E.ON，Novus Energy Partners 和 Zouk Capital 等。

作为诺基亚这笔交易的重要性衡量标准，曾担任 SpaceTime 首席执行官的 Rob Schilling 将成为诺基亚物联网部门的负责人。

现阶段，诺基亚的物联网业务相当小：该公司去年的年收入超过 230 亿欧元，其中软件部门仅有 16 亿欧元的业务，而物联网包括在其中。

正如这些公司正试图迎接下一波浪潮一样，诺基亚本身也面临着同样的下滑。因此，诺基亚也在寻找让自己的通信设备业务多样化的途径。Gorti 表示，诺基亚希望抓住时机，投资发展自己的物联网业务。