我国首届IIEC国际创新创业大赛 复赛在美国硅谷举行

人民网北京5月7日电（赵竹青）由中华全国总工会、共青团中央指导，国家信息中心、中国青年报社、青岛市城阳区人民政府联合主办的首届IIEC国际创新创业大赛首场复赛近日在美国硅谷拉开帷幕，共吸引50多支来自国际的创新创业团队同台竞技。

大赛以“聚焦‘智能+’，赋能新产业”为主题，面向全球征集创新创业项目，涉及AR/VR、物联网，大数据和云计算、人工智能和无人驾驶、新能源新材料及环保、教育科技、生物医疗等多个科技领域。

组委会介绍，硅谷站作为IIEC大赛复赛首站，旨在汇聚全球顶级创新创业资源，吸引具有产业价值的全球行业领袖、投资人、初创企业、创业团队深度参与，挖掘具有世界领先技术水平的创业前沿项目，打通我国双创活动平台与国际优秀科技创新项目的对接渠道，向世界传递新时代下我国创新创业的激情与实干，让全球创新创业源泉在中华大地充分涌流。

据了解，本次硅谷站复赛在硅谷创业节活动现场举行，该活动涉及“人工智能、生命科学、区块链、创业孵化、风险投资”等主题，汇集了众多国际前沿投资人和创业家。硅谷创业节主办方还为IIEC大赛组委会颁发了“最佳合作伙伴”证书。

大赛通过北京、上海、美国硅谷等多赛场进行项目筛选，半决赛及决赛将在青岛市城阳区举办。“此次大赛不仅对国内引进国际先进创新创业孵化机制、吸收成功经验、完善提升创新创业服务质量具有推动意义，也为青岛市城阳区打造了一张国际化交流与合作的闪亮名片。”主办方说。