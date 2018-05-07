新浪科技> 创业 > 正文

我国首届IIEC国际创新创业大赛 复赛在美国硅谷举行

我国首届IIEC国际创新创业大赛 复赛在美国硅谷举行
2018年05月07日 16:47 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　人民网北京5月7日电（赵竹青）由中华全国总工会、共青团中央指导，国家信息中心、中国青年报社、青岛市城阳区人民政府联合主办的首届IIEC国际创新创业大赛首场复赛近日在美国硅谷拉开帷幕，共吸引50多支来自国际的创新创业团队同台竞技。

　　大赛以“聚焦‘智能+’，赋能新产业”为主题，面向全球征集创新创业项目，涉及AR/VR、物联网，大数据和云计算、人工智能和无人驾驶、新能源新材料及环保、教育科技、生物医疗等多个科技领域。

　　组委会介绍，硅谷站作为IIEC大赛复赛首站，旨在汇聚全球顶级创新创业资源，吸引具有产业价值的全球行业领袖、投资人、初创企业、创业团队深度参与，挖掘具有世界领先技术水平的创业前沿项目，打通我国双创活动平台与国际优秀科技创新项目的对接渠道，向世界传递新时代下我国创新创业的激情与实干，让全球创新创业源泉在中华大地充分涌流。

　　据了解，本次硅谷站复赛在硅谷创业节活动现场举行，该活动涉及“人工智能、生命科学、区块链、创业孵化、风险投资”等主题，汇集了众多国际前沿投资人和创业家。硅谷创业节主办方还为IIEC大赛组委会颁发了“最佳合作伙伴”证书。

　　大赛通过北京、上海、美国硅谷等多赛场进行项目筛选，半决赛及决赛将在青岛市城阳区举办。“此次大赛不仅对国内引进国际先进创新创业孵化机制、吸收成功经验、完善提升创新创业服务质量具有推动意义，也为青岛市城阳区打造了一张国际化交流与合作的闪亮名片。”主办方说。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有