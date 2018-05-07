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特斯拉日均烧871.8万美元 剩余现金恐只能支撑十个月

特斯拉日均烧871.8万美元 剩余现金恐只能支撑十个月
2018年05月07日 16:40 TechWeb
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特斯拉一季度日均烧掉871.8万美元 剩余现金恐只能支撑十个月特斯拉一季度日均烧掉871.8万美元 剩余现金恐只能支撑十个月

　　原标题：特斯拉一季度日均烧掉871.8万美元 剩余现金恐只能支撑十个月　　

　　[TechWeb报道]5月7日消息，据国外媒体报道，特斯拉不久前公布的一季度财报显示，该季其日均净亏损增至871.8万美元，若照此速度，剩余现金只能支撑十个月。

　　特斯拉一季度的财报在当地时间5月2日发布，财报显示该季特斯拉净亏损7.85亿美元，按一季度的90天折算，其每天的净亏损为871.8万美元，折合人民币约5546万元。

　　而在当时特斯拉公布的财报中，其在截止3月31日所持有的现金和现金等价物为26.66亿美元，按一季度日均净亏损871.8万美元的速度，剩余现金仅能维持305天，也就是十个月的时间。

　　特斯拉目前正面临着提高Model 3产能方面的压力，虽然一季度连续三个周的产量超过了2000辆，但离预计的二季度末要达到的5000辆还很远，因而特斯拉的资本支出还有可能继续增加，剩余的现金能否支撑十个月还是个未知数。

　　当然，也不排除在Model 3的产能提升之后，特斯拉的现金流得到改善，持有的现金增多，而支出减少，其现金储备就能支撑更长的时间。

　　此外，即使特斯拉的现金流没有明显改观，而又还在持续亏损，特斯拉也可以通过股权和债务融资来增加可供支配的现金，只不过特斯拉目前已表示今年除了标准的信用额度，其不需要通过股权和债券来进行额外的融资。（辣椒客）

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