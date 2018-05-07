网友询问马斯克新恋情 后者一声叹息后如此回应

Tyler Haney

作者：宋星

【TechWeb报道】5月7日消息，据国外媒体报道，除了和股神“巴菲特”隔空论战外，特斯拉CEO日前还在推特上（Twitter）谈到了自己的“绯闻女友”。

近日，有许多外媒报道，运动服饰初创企业Outdoor Voices CEO Tyler Haney（现年29岁）可能是马斯克的新女友。并且，外媒还表示，近段时间，多次看到马斯克和Tyler Haney一起出现。

于是，有网友在推特上问马斯克，是否喜欢Tyler Haney。

马斯克推特截图

如图所示，马斯克先是叹了叹气，然后表示确实喜欢Ty（Tyler Haney），但她只是朋友，两人没有在约会。

马斯克上一任女友是演员艾梅柏·希尔德（Amber Heard）。不过，媒体最开始曝光两人恋情时，他们也是否认正在交往。

资料显示，艾梅柏·希尔德1986年出生，是了《狂暴飞车》和《朗姆酒日记》等电影的女主角。2014年1月，艾梅柏与约翰尼·德普订婚。2015年2月，艾梅柏·希尔德与约翰尼·德普在洛杉矶完婚。2016年5月，艾梅柏·希尔德提交了离婚申请，理由是不可调和的分歧。