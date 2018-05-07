新浪科技> 业界 > 正文

网友询问马斯克新恋情 后者一声叹息后如此回应

网友询问马斯克新恋情 后者一声叹息后如此回应
2018年05月07日 16:33 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
Tyler HaneyTyler Haney

　　作者：宋星　　

　　【TechWeb报道】5月7日消息，据国外媒体报道，除了和股神“巴菲特”隔空论战外，特斯拉CEO日前还在推特上（Twitter）谈到了自己的“绯闻女友”。

　　近日，有许多外媒报道，运动服饰初创企业Outdoor Voices CEO Tyler Haney（现年29岁）可能是马斯克的新女友。并且，外媒还表示，近段时间，多次看到马斯克和Tyler Haney一起出现。

　　于是，有网友在推特上问马斯克，是否喜欢Tyler Haney。

马斯克推特截图马斯克推特截图

　　如图所示，马斯克先是叹了叹气，然后表示确实喜欢Ty（Tyler Haney），但她只是朋友，两人没有在约会。

　　马斯克上一任女友是演员艾梅柏·希尔德（Amber Heard）。不过，媒体最开始曝光两人恋情时，他们也是否认正在交往。

　　资料显示，艾梅柏·希尔德1986年出生，是了《狂暴飞车》和《朗姆酒日记》等电影的女主角。2014年1月，艾梅柏与约翰尼·德普订婚。2015年2月，艾梅柏·希尔德与约翰尼·德普在洛杉矶完婚。2016年5月，艾梅柏·希尔德提交了离婚申请，理由是不可调和的分歧。

马斯克恋情
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有