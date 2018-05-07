央视:App注册容易注销难，个人信息或终生被“侵犯”

“央视财经”微信公号5月7日消息，随着移动互联网的发展，如今各种手机应用程序层出不穷，如社交类、出行类、购物类等，通常情况下，这些应用程序的账号注册起来非常容易，只要留下我们的一些个人信息即可。但是，账号一旦不用，想要注销起来却不易。

记者实测9款热门App，仅两款可简单销号

近日，记者实测9款热门手机应用程序注销账号难易程度。其中，仅有两款注销容易，有3款根本无法注销，还有4款附加很多注销条件，有的甚至还需要用户提供身份证照片等实名信息，相当麻烦。下面是记者的调查。

本文图均为 央视财经微信公众号 图

记者选择了9款热门手机应用程序来做体验，注册过程都非常简单，只要提供手机号码就能完成，但注销账号就没那么容易了。其中三款手机应用程序明确表示，不提供账号注销服务。

2013年开始实施的《电信和互联网用户个人信息保护规定》明确：互联网信息服务提供者应当为用户提供注销号码或账号服务。手机应用程序账号注销不了，意味着用户在互联网上的“痕迹”无法被消除，而账号绑定的个人手机、银行账号、身份证号码等个人信息也存在被泄露的风险。律师认为，这种情况涉嫌强制交易。

江苏圣典律师事务所律师左思成：如果App不提供注销账户的服务，对消费者的知情权和平等交易权是一种侵犯。

其余6款手机应用程序，虽然提供注销账号服务，但附加条件很多。记者按照一款手机应用程序的流程注销账号，最终却显示注销不了，原因是该账户“存在与其他App、网站的授权或绑定关系”；而注销另外一款手机应用程序账号则需要满足7个附加条件，包括“90天内没有发布或编辑二手商品”等等。

还有的手机应用程序注销账号时，居然要求记者提供真实姓名和身份证号码，还要做人脸识别。

江苏圣典律师事务所律师左思成：如果说在注册的时候门槛非常低，在注销的时候突然之间提高门槛。需要收集用户各种各样的信息，这是与国务院的行政法规的立法宗旨和意愿是相违背的。

最终，这9款手机应用程序，只有两款账户可以简单、快速地注销。法律人士表示，用户注册手机应用程序本质上是和运营商建立一种合同关系，按照合同法平等自愿的原则，手机应用程序账户注销应当采取“原路注销”的原则，即何种方式注册，就以何种方式注销，不应当附加过多的条件。

手机应用程序为何注销比申请难？

手机应用程序是个让人又爱又恨的东西。我们平时购物、社交、看影视剧等，只要下载了相应的手机应用程序，足不出户就能做到。但这些应用程序确实有让我们火冒三丈的时候。有的爱找你要权限，一会要读取手机里的这个，一会要读取手机里的那个。

很多手机应用程序像一艘贼船，上船容易下船难。你想对不打算使用的应用程序挥手说再见，基本别想。很多废弃的账号被动成了“僵尸账号”。为何手机应用程序注销起来比申请还要难？

《人民日报》指出，难注销背后，有着企业的小心思。一方面，僵尸用户也是用户，好歹能算进用户规模、给企业撑撑场面；另一方面，对于凑热闹注册账户却想不起来注销的人，没准哪天就能成为营销的对象、潜在的客户。更何况，现如今大数据这么火，多了一个人的账户信息，对于企业来说，或许哪天能产生意料之外的价值。

账号不注销存在哪些风险？

对于用户来说，很多人想注销某些手机应用程序时，发现比较麻烦，注销不了，也就不再坚持了，更想不到维权。但不容忽视的是，由于我们的个人信息依然在手机应用程序平台上，弃之不用存在很大风险。

《中国新闻网》说，目前很多App都绑定了用户的手机号和身份证号等个人敏感信息，有些带有支付服务的App还绑定了银行卡，这些信息一旦遭泄露，后果不堪想象，也经常有因信息泄露引发的诈骗案件见诸报端。

工信部曾发话：用户必须可以注销账号

事实上，针对手机应用程序注册容易注销难的问题，近几年一直都备受关注。

在今年1月份，工信部就因部分手机应用程序涉嫌侵犯用户隐私，约谈过多家互联网公司，指出将加强对账号注销等环节的监督。

工信部还曾就此回复网友留言，强调《电信和互联网用户个人信息保护规定》中的要求，“电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。”尽管国家有明确规定，但手机应用程序账号注销难的问题依然普遍存在。

加大惩罚力度，才能破解“账号注销难”

《新京报》的一篇评论指出，对于拒绝账户注销，无论是《电信和互联网用户个人信息保护规定》还是《网络安全法》，都明确了惩戒举措。前者规定，“由电信管理机构依据职权责令限期改正，予以警告，可以并处一万元以上三万元以下的罚款”，后者明确“拒不改正或者导致危害网络安全等后果的，处五万元以上五十万元以下罚款”。

但相比起企业的“获利前景”，惩罚力度仍不够。在此背景下，不妨对照消法，将适用的惩罚举措“升格”，让惩罚来得更严厉，震慑力更足。

在当下，保障用户账号注销权，重在解决“不让注销怎么办”。也只有“注册容易注销难”当违法侵权处理，将违法成本提高到能遏制住企业逐利冲动的地步，“账号注销难”才能尽早销声匿迹。

（原题为《重磅曝光！App注册容易，注销难！你的个人信息将终生被“侵犯”...》）