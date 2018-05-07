联想集团将被剔出恒生指数 股价大幅下跌

新浪科技讯 北京时间5月7日上午消息，彭博社报道，在被剔出香港基准股指的决定宣布后，联想集团股票下跌。

在恒生指数公司季度性成份股检视中，联想集团在恒生指数中的成份股地位将被石药集团取代。该指数编制者周五发布公告称，此次调整将于6月4日生效。这家个人电脑制造商的股票一度下跌4.3%，石药集团股票则一度上涨9.1%。

自2013年被纳入恒指以来，联想集团股价已累计下跌57%，市值减少了59亿美元。随着移动业务接连丧失市场占有率，该公司一直在苦苦寻求实现业务重振。从恒指中剔除有可能导致更多资金逃离该股。根据彭博汇编的数据，与恒生指数挂钩的被动资金规模至少达到1,070亿美元。

中金公司分析师钱凯表示，股票被从基准股指中剔除，这对于投资者而言是一个巨大的心理打击，因此该股所面临的下行压力可能还会持续。联想在一份电邮公告中表示，公司尊重恒生指数公司作出的决定；公司眼下的重中之重是正在进行中的改革转型，目的是要推动长期可持续性股东回报。

中国已经示意要为其医疗行业发展提供支持，这也是石药集团入选恒指成份股的原因之一。截至上周五，该股年内涨幅已经达到29%，在亚洲此类股票中表现名列前茅。其治疗肿瘤和肌萎缩性脊髓侧索硬化症的药物近月来得到FDA的批准认证，也为其股价上涨立下了汗马功劳。该股市值目前已达到160亿美元。