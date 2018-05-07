福布斯：小米IPO或将成为中国科技公司上市的标准

新浪科技讯 北京时间5月7日上午消息，中国的智能手机制造商小米一度被视为东方的苹果，其创始人雷军也被誉为中国的乔布斯。现在，更多的西方世界将知道这家公司，因为小米已经申请上市，并打算在IPO中融资100亿美元。小米或将成为2016年继阿里巴巴在纽交所那破纪录的250亿美元IPO之后，规模最大的上市科技公司。

小米是今年首批准备大型IPO的中国科技创业公司之一，或将为其他中国即将上市的公司（如团购网站美团，滴滴出行和基于AI的新闻资讯网站等）设立标准。未来趋势将非常有趣！阿里巴巴很快会有很多同僚企业。虽然这些创业公司的投资者势必在公司的退出中大赚一笔，但对于华尔街的投资者，又会是怎样的境况呢？

很多中国科技圈以外的投资者都不知道“小米”要如何发音，或者那位八年前就在北京开始创业的中国科技创业者雷军的名字要怎么读。

也许这就是小米的创始人素来以高调定位自己公司而闻名的原因。雷军在发布小米智能手机——中国最流行的品牌之一——时总是会模仿苹果和乔布斯的风格。穿着牛仔裤和黑色高领毛衣，正在学习英语的雷军以在产品发布会上效仿乔布斯闻名，而他的那些产品也向来被认为与iPhone有很大的相似性。另外，小米还开设了零售店，风格也跟苹果的零售店极为相似。

另一方面，小米在2013年聘请了前谷歌高管雨果·巴拉（Hugo Barra）来推动国际销售（去年初巴拉在成功把小米打入印度市场后离职，回到硅谷负责Facebook的VR工作）。

小米的早期投资者无疑会在这场盛大的IPO中赚得钵盆满归。小米逐渐发展成为世界顶尖的独角兽创业，其风险投资者包括启明创投、晨兴创投和IDG资本。小米曾经是中国智能手机市场的佼佼者，最近在三星、苹果、华为以及其他众多小型本地品牌激烈角逐的市场上略有回弹。

小米申请赴港上市时很自然的选择，因为相比纽约，香港对中国技术的产品和理解更为深入。

小米早期的风险投资者童世豪（Hans Tung）在之前的一段视频采访中曾总结了小米的三个原创点，借以说明小米并非iPhone的复制：

手机上的自定义功能——用户可以更改颜色、语言、布局和应用展示；

社交媒体反馈——粉丝和核心用户每天都可以为手机的改进做出贡献；

直接销售——小米仅在线销售（虽然现在已经发生变化），消除了中间商，从而降低了成本。

可以说，营销全靠口碑。但是以后呢？(小白)