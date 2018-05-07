特斯拉再遇撑多久之问：亏损扩大115% 产能持续跳票

亏损增115% 特斯拉再遇“撑多久”之问

日前，特斯拉公布了2018年第一季度财报。

数据显示，在美国通用会计准则（GAAP）的核算之下，特斯拉第一季度总营收为34.09亿美元，同比增长26%；归属于普通股股东的净亏损为7.1亿美元，同比扩大115%。目前，公司的现金及现金等价物余额约为27亿美元。

从今年一季度的各项财务指标来看，特斯拉的表现没有像此前预期得那样糟糕。

产能持续跳票

在财报发布后的电话会议中，当被问及有关Model 3的产能情况时，特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）与华尔街的分析师们陷入争执。

“Excuse me。 Next。”（不好意思，下一个。）马斯克甚至直接切断了高级分析师托尼·萨科纳吉（Toni Sacconaghi）的电话，这也直接导致特斯拉的股价在盘后交易中一度下跌超过6%。

事实上，自宣布量产以来，特斯拉Model 3的产能状况就一直受到投资者和消费者的密切关注，结果特斯拉却一次又一次在交付Model 3的日期上跳票。

2017年底，特斯拉计划在2018年第一季度末实现周产2500辆Model 3的目标，并于第二季度末将这一目标提升至周产5000辆。

公开资料显示，今年一季度，特斯拉共生产了9766辆Model 3；在一季度的最后一周中，Model 3的产量为2020辆。截至第一季度末，尚未交付的Model 3订单总量仍旧超过45万辆。

令人意外的是，Model 3的产能之所以无法快速提升，主要原因在于其工厂的自动化程度过高。4月中旬，马斯克曾表示：“特斯拉工厂的过度自动化是个错误，确切地说，是人类的生产能力被低估了。”

不过，特斯拉依旧相信，公司将在第二季度通过升级工厂设备来突破产能瓶颈，从而使Model 3的周产能翻倍。据悉，在4月的最后一周内，特斯拉一共生产了2270辆Model 3，连续3周实现周产量超过2000辆。

盈利和现金流困境

业内普遍认为， Model 3如约交付成为特斯拉实现盈利的关键。由于Model 3产能不断跳票，特斯拉逐渐陷入巨额亏损和负自由现金流的死循环。3月底，特斯拉的信用评级更是因此被穆迪下调。

穆迪分析师布鲁斯·克拉克（Bruce Clark）在报告中指出，“Model 3的生产节奏明显跟不上特斯拉此前的评级，且因为巨额的负自由现金流和债务即将到期，公司还面临着流动性压力。”

数据显示，特斯拉今年一季度的净亏损额高达7.85亿美元，再度刷新了公司有史以来单季亏损额纪录。今年第一季度末，特斯拉的现金余额为26.7亿美元；而去年底，特斯拉的现金余额为33.7亿美元。这意味着，特斯拉在今年第一季度的账面现金净流出就高达7亿美元。

此前，有外媒测算，特斯拉每分钟烧掉的现金逾6500美元，如果不进行额外融资，公司将难以撑过今年。

对此，汽车分析师章赞向《国际金融报》记者表示，对特斯拉来说，需不需要继续融资，可能就要具体看Model 3的量产情况。如果能够在二季度或三季度中彻底解决这一问题，特斯拉无疑将赢得新生。

在2018年第一季度的致股东函中，特斯拉同样表示，由于产能暂时不足，Model 3的毛利率依旧为负，但公司相信，只要产能问题得以解决，Model 3单车毛利将实现从2018年第一季度的轻微亏损到第二季度的盈亏平衡，以及第三、第四季度的高度盈利。

据悉，特斯拉为Model 3设定的长期毛利率目标为25%，而目前特斯拉汽车业务的毛利率则是19.7%。

此外，一旦产能问题解决，特斯拉预测，公司最快将于今年第三或第四季度开始取得正净收入（不包括股票期权支出）。

没有预想严峻

对于特斯拉的未来发展，华尔街知名做空者马克·斯皮格（Mark Spiegel）表示，“特斯拉的财务状况非常糟糕，并还在恶化。”此外，他还认为，特斯拉在电动汽车市场将面临来自奥迪、保时捷、奔驰等高端品牌的全新竞争，但公司却没有建立任何形式的竞争壁垒。

随着传统汽车制造商加码电动汽车，新能源汽车市场的竞争正变得愈加激烈。公开资料显示，奔驰EQC、捷豹I-Pace等电动汽车都将于今年面世，届时，特斯拉或将面临更大的竞争压力。在章赞看来，未来特斯拉如果想要持续称霸电动汽车市场，还需要历经一次产品和产能方面的飞跃。

去年，马斯克就曾暗示，特斯拉电动跨界车型Model Y的设计和量产已被提上正式日程，而在一季度的电话会议上，马斯克曾明确表示，Model Y将在两年内开始投入生产。另外，特斯拉将于今年内完成第二座超级电池工厂的具体选址。据悉，这一工厂将在中国建设，并具备整车制造能力。

据此，业内猜测，Model Y很有可能将在中国进行生产。行业分析师娄兵向《国际金融报》记者表示，随着中国取消对新能源汽车外资股比的限制，特斯拉无疑将进一步加快入华的决策进程，而开放后的国内市场也将带给特斯拉全新的营收增长点。

至于特斯拉在中国面临的竞争压力，章赞则持比较乐观的态度，在他看来，相比国内绝大多数的传统车企和造车新势力，特斯拉拥有与生俱来的议价能力，无需通过大幅降价来应对市场竞争。此外，从配套设施来看，特斯拉在国内的布局领先于其他车企，能够给消费者带来足够的充电便利。

事实上，随着国内乃至全球电动汽车市场规模的扩大，诸如电池这类零部件的成本会随之降低，特斯拉也将从中受益。就此来看，特斯拉未来局势或许并不会如预想的严峻。