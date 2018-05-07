前谷歌安卓高级总监加入百度度秘 助推DuerOS发展

新浪科技讯 5月7日上午消息，今天，百度宣布，前谷歌安卓生态系统全球高级总监赵鹏（Terry）正式加盟百度，任度秘事业部高级总监，负责DuerOS平台的商务拓展、产品运营及应用解决方案团队的管理工作，直接向度秘事业部总经理景鲲汇报。

前谷歌安卓高级总监赵鹏加盟百度度秘事业部

赵鹏毕业于美国芝加哥大学布斯商学院，有近20年通讯行业和互联网行业经验。在加入百度之前，先后就职于谷歌、亚马逊等公司。赵鹏在对话式人工智能业务经验丰富，在谷歌工作期间任安卓生态系统全球高级总监，负责Android生态建设和业务扩展。在亚马逊工作期间，直接参与了早期Alexa/Echo生态系统搭建和业务拓展。这之前，赵鹏在摩托罗拉和诺基亚等公司拥有超过10年的工作经验，历任产品市场运营、销售与渠道管理、产品规划等多个职位，在智能硬件和软件生态系统领域有深厚的业务积累和行业经验。

在过去一年多时间里，DuerOS成长势头迅猛，已成长为中国市场最活跃的人机交互平台。2018开年，先后与TCL、海尔、美的、创维的合作签约，发布国内首款智能视频音箱小度在家等产品。此次赵鹏的加入，可以看出百度将继续加速DuerOS的生态建设与场景落地，扩大市场优势。（辛苓）