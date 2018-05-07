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前谷歌安卓高级总监加入百度度秘 助推DuerOS发展

前谷歌安卓高级总监加入百度度秘 助推DuerOS发展
2018年05月07日 09:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月7日上午消息，今天，百度宣布，前谷歌安卓生态系统全球高级总监赵鹏（Terry）正式加盟百度，任度秘事业部高级总监，负责DuerOS平台的商务拓展、产品运营及应用解决方案团队的管理工作，直接向度秘事业部总经理景鲲汇报。

前谷歌安卓高级总监赵鹏加盟百度度秘事业部前谷歌安卓高级总监赵鹏加盟百度度秘事业部

　　赵鹏毕业于美国芝加哥大学布斯商学院，有近20年通讯行业和互联网行业经验。在加入百度之前，先后就职于谷歌、亚马逊等公司。赵鹏在对话式人工智能业务经验丰富，在谷歌工作期间任安卓生态系统全球高级总监，负责Android生态建设和业务扩展。在亚马逊工作期间，直接参与了早期Alexa/Echo生态系统搭建和业务拓展。这之前，赵鹏在摩托罗拉和诺基亚等公司拥有超过10年的工作经验，历任产品市场运营、销售与渠道管理、产品规划等多个职位，在智能硬件和软件生态系统领域有深厚的业务积累和行业经验。

　　在过去一年多时间里，DuerOS成长势头迅猛，已成长为中国市场最活跃的人机交互平台。2018开年，先后与TCL、海尔、美的、创维的合作签约，发布国内首款智能视频音箱小度在家等产品。此次赵鹏的加入，可以看出百度将继续加速DuerOS的生态建设与场景落地，扩大市场优势。（辛苓）

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