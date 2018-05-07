谷歌I/O大会8大看点：有Android系统全面更新

导语：美国科技媒体The Verge近日撰文，列举了在即将召开的2018年谷歌I/O开发者大会上的8大看点，包括Android P、人工智能等等。

以下为文章主要内容：

对于谷歌这样规模庞大、涉猎广泛的公司来说，年度开发者大会给人一种势不可挡的感觉。事实上也的确如此。谷歌几乎参与了所有的消费科技行业，但我们还是可以通过每年5月的开发者大会了解他们的重点。

在今年5月8日举行的大会上，我们将会看到谷歌在Android和人工智能方面所作的各种努力，此外还将包含新的可穿戴平台Wear OS以及谷歌助手、Android TV、Google Home、Google Play和搜索等各项业务的状况。谷歌今年将会使出浑身解数来证明它的软件比亚马逊、苹果、Facebook和谷歌的产品更智能、更有前瞻性。

以下就是谷歌有望在大会上展示的几款产品：

Android P

谷歌I/O通常会围绕新一代Android系统展开，今年的版本名称为Android P。在去年通过“奥利奥”对Android展开更多结构化调整后，谷歌这款新系统更看重视觉元素和用户界面的改进。

谷歌3月初就已经展示过开发者预览版，从中可以看出这一趋势。Android的重点是适应全屏手机，为用户提供更好的隐私设置，统一和简化设计语言以及菜单、停靠栏和设置界面的实用性。还有传言称，Android P可能融合一些iPhone X的手势设计。等到谷歌周二发布第二版开发者预览版时便可获得更多有关Android P的信息。

人工智能

除了人工智能，I/O也会更加重视人工智能技术。谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）多年来一直将此作为该公司未来的秘密武器，而这一过程也已经启动，包括基于语音和文本的谷歌助手软件、谷歌翻译以及Google Lens物体和图像识别平台。人工智能还在通过各种方式融入谷歌母公司Alphabet的其他业务，例如伦敦的DeepMind实验室和Waymo无人驾驶汽车。

尽管如此，I/O还是主要面向消费者和开发者，所以有望听到更多关于Google Lens这种产品的消息，以及TensorFlow平台和TPU人工智能芯片。我们还有望听到很多关于人工智能的预测，可能会与上周的Facebook F8大会有许多重合。当然，谷歌和Facebook也无疑会争夺人才，因为这两家公司都设有人工智能研发部门，而且开出了科技行业最高的工资。

谷歌助手和Google Home

谷歌助手以及它所主要依托的Google Home硬件，有望成为今年I/O大会的重要消费类产品。谷歌助手仍是谷歌对抗亚马逊Alexa、苹果Siri和微软Cortana的重要产品。虽然谷歌助手并未成为iOS或Android设备的应用或语音界面，但它对很多智能设备来说已经可以扮演操作系统的角色，首先从Google Home智能音箱开始。

今年有望听到一些谷歌助手的新功能，还会与Google Home整合。该公司还有可能等到秋天的Pixel发布会上再宣布硬件产品，所以谷歌品牌的设备可能不会有新的消息传出。但由于谷歌在大力拓展Google Home产品的可用性，吸引第三方开发者支持Google Assistant，所以I/O大会应该会在这两方面发布一些重要消息。

Google Photos、Google News和Google Play

虽然这并非最令人振奋的产品，但Google Photos和Google News（谷歌新闻）以及Play Store都广受欢迎，每年都会在I/O大会上有所涉及。值得注意的是，Google Photos是Google Lens的很多功能改进和人工智能进步的落脚地，所以有望听到该公司的图片和物体识别软件如何改进其照片存储应用，找到有趣的内容，并自动完成各种内容的制作过程。

上周还有报道称，谷歌计划对Google News的桌面端和移动端进行改版。例如，可能会将Google Newsstand应用融合进一体化的Google News移动应用，还有更多YouTube视频，而且会加快该公司专有AMP格式在所有平台上的加载速度。新的Google News有望在I/O大会的主旨演讲上发布。按照惯例，谷歌还会公布Play Store的一些统计数据和热门应用。

游戏

谷歌一直在挺进游戏领域，主要是利用Andorid和Chromcast来创造一种混合移动游戏机方案。不幸的是，这项计划一直未能实现。但这种情况可能发生变化。首先，今年2月有报道称，该公司正在开发一款基于Chromcast的游戏流媒体服务。

他们还在组建新的社交游戏创业公司Arcade。此外还有Google Play Instant，这款由Instant应用支持的服务可以让Android手机通过浏览器来使用移动游戏应用，就像网页游戏一样。这些项目有望在I/O大会上披露。

重大设计更新

谷歌引以为豪的材料设计语言已经发布4年，这也成为Android、Chrome和移动应用设计的基础。谷歌可能不会对材料设计语言进行全面调整，但显然会考虑进行一些更新，I/O大会上可能公布更多信息。

有报道称谷歌已经对Chrome的标签展开细微调整，Chromium网站上也出现了新的材料设计文档，更有传言称Chrome和Gmail将会展开重大改版。所有迹象都表明Android、Chromebook、桌面版Chrome和网页应用都将采用更加统一的设计语言——I/O大会是公布这些变化的最佳场所。

Wear OS

除了Andorid P之外，谷歌通常也会利用I/O大会发布Wear OS的消息——这款系统之前的名字叫Android Wear。该系统之前与Andorid P一起推出了预览版，大幅提升了电池续航能力，还进行了一些用户界面方面的改进。谷歌还刚刚宣布通过一些更新向Wear OS引入更多谷歌助手功能。

谷歌可能在I/O大会上阐述更多关于Wear OS第一版更新的信息，并发布第二版更新，面向更多开发者开放（第一版仅限于华为的一些机型）。我们有望更好地了解Wear OS将会如何改变智能手表软件，尤其是围绕谷歌助手语音控制的整合概念。

Android与Andorid Auto

开发者认为谷歌Android TV机顶盒软件及其车载信息娱乐系统Android Auto近期都没有太多消息传出。但今年I/O大会有望听到一些内容。Android TV已经推出好几年，我们去年还看到主屏经过重新设计。谷歌还有可能发布新的4K Android TV电视棒，外观类似Chromecast，其中将包含完整的电视界面，还有可能配备遥控器。

Android Auto同样推出了几年时间，但最近增加对对Pixel和Nexus设备的无线支持。今年1月，谷歌还宣布谷歌助手很快也可以用于支持Android Auto的语音功能，所以I/O大会可能会宣布这些内容。(鼎宏)