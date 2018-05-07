新浪科技> 业界 > 正文

格力回应分红要到下半年 六日后两高管斥资122万增持

格力回应分红要到下半年 六日后两高管斥资122万增持
2018年05月07日 03:14 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：格力回应分红要到下半年 六日后两高管斥资122万元增持

　　■本报记者 贾 丽 

　　一向以高分红在资本市场上备受关注的格力电器（下称“格力”），却突然宣布“不分红了”，引发外界一片哗然，原本在一片祥和中期待着格力高分红方案的资本市场，画风骤然生变。随后，格力紧急回应：考虑中期分红。

　　格力的这句“中期分红”给外界无限想象空间，也再度引发热议。

　　一位格力内部高层人士接受《证券日报》记者采访时表示：“目前公司董事会已经通过‘2017年不分红’的方案，这个应该不会再有较大变化。格力此次在公告中所说的中期分红，应该指的是会在2018年进行分红。”

　　对于分红的方案和时间，他称：“具体方案还没有定，可能要等半年报后才能明确，分红时间或在下半年。”

　　值得注意的是，公告发布的第六天，格力两高管共斥资约122万元对自家股票进行增持。

　　对此，业内人士认为：“格力股价近日出现较大波动，高管增持有力挺股价的意味，对公司长期发展充满信心，但也不排除与即将到来的董事会换届选举有关。”

　　不分红引连锁反应  

　　中期分红要到下半年

　　格力的一声“不分红”震彻了整个A股市场，在引发热议的同时也引起各方的连锁反应。

　　4月25日晚间，格力电器发布了2017年年度报告，利润分配方案为：不派发现金红利，不分红股，不以公积金转增股本。

　　一向豪爽的格力不分红了，市场瞬间炸了锅。4月26日早盘，格力一度接近跌停，截至下午收盘，格力电器大跌8.97%，报收45.58元，市值约2742亿，较前一日缩水了272亿元。紧接着，深交所发出关注函，让格力就不分红原因进行说明。

　　格力的反应也可谓迅速，当天晚间就突发公告称，充分考虑到投资者利益，公司决定进行2018年中期分红。

　　不过，在格力内部人士看来，2017年不分红几乎已成定局。“董事会已通过这项方案，就不会轻易改变。中期分红应该指的是对2018年进行分红。”

　　“各方有如此之大的反应，主要是与市场对格力分红有较高的预期有关。”中国家用电器商业协会副秘书长张剑锋认为。

　　格力可谓是家电企业中分红最慷慨的企业。Wind数据显示，1996年上市以来格力共分红19次，现金分红金额达到417亿元，分红率达40.96%。

　　自董明珠2012年就任董事长以来，格力的分红力度不断增强。股利支付率从40.4%提升到70.22%，格力仅用了4年的时间。格力2017年的年报和分配方案尚未出炉时，市场已经对此产生了期待，不少投资者都在翘首以盼格力新一年的分红方案。

　　如今，董明珠一句“不分红”，让很多机构表示不能接受。

　　“作为格力管理层而言，其更多看到的是公司的长期利益。投资者也无需反应过度。”业内人士认为。

　　而格力股东层面也悄然发生了变化。受上述消息影响，格力股价在近日出现下行，而其也在此时迎来了董监高增持。深交所数据显示，5月2日格力董事黄辉和副总裁谭建明分别花费了22.44万元和100.8万元，买入自家公司股票。今年一季度在机构的增持下，董明珠也从前十大股东排行中出榜。

　　对此，外界纷纷猜测或与格力即将到来的换届选举有关。

　　多元领域尚需站稳

　　涉足芯片要谨慎

　　不过，对于不分红，格力也给出了充足的理由。

　　格力方面表示，公司需为多元化拓展做好相应的资金储备，并将其用于智能装备等新产业的研发和推广。

　　目前，空调仍在格力营收中占据重要地位。同时，从格力这几年在多元领域涉猎来看，其多元化收益并不是很明显，多元产业还在培育中。

　　2017年，格力新成立7家子公司，大多涉足智能装备、信息技术等领域。不过，目前能够产生稳定收益的还不多。其中，珠海格力机器人有限公司对公司业绩的影响为-74.80万元。

　　业内人士认为，空调市场经历过去一年的刺激后，已出现透支，今年的高增长或将难以持续。格力在多元领域布局上更显迫切。

　　格力董秘望靖东表示，格力决心做自己的空调芯片，未来将会在这些方面进行大量投入。“近期我们会把这个投资方案做出来，然后才方便跟投资者去交流和透露。”

　　对于格力再涉足芯片，张剑锋认为。“格力做芯片的初衷，值得鼓励，但企业不能过度追热点，还需注重技术储备。目前，格力在芯片上还有所欠缺，未来格力有可能在市场上通过兼并重组来切入芯片领域。”

格力董明珠分红
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有