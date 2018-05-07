格力回应分红要到下半年 六日后两高管斥资122万增持

原标题：格力回应分红要到下半年 六日后两高管斥资122万元增持

■本报记者 贾 丽

一向以高分红在资本市场上备受关注的格力电器（下称“格力”），却突然宣布“不分红了”，引发外界一片哗然，原本在一片祥和中期待着格力高分红方案的资本市场，画风骤然生变。随后，格力紧急回应：考虑中期分红。

格力的这句“中期分红”给外界无限想象空间，也再度引发热议。

一位格力内部高层人士接受《证券日报》记者采访时表示：“目前公司董事会已经通过‘2017年不分红’的方案，这个应该不会再有较大变化。格力此次在公告中所说的中期分红，应该指的是会在2018年进行分红。”

对于分红的方案和时间，他称：“具体方案还没有定，可能要等半年报后才能明确，分红时间或在下半年。”

值得注意的是，公告发布的第六天，格力两高管共斥资约122万元对自家股票进行增持。

对此，业内人士认为：“格力股价近日出现较大波动，高管增持有力挺股价的意味，对公司长期发展充满信心，但也不排除与即将到来的董事会换届选举有关。”

不分红引连锁反应

中期分红要到下半年

格力的一声“不分红”震彻了整个A股市场，在引发热议的同时也引起各方的连锁反应。

4月25日晚间，格力电器发布了2017年年度报告，利润分配方案为：不派发现金红利，不分红股，不以公积金转增股本。

一向豪爽的格力不分红了，市场瞬间炸了锅。4月26日早盘，格力一度接近跌停，截至下午收盘，格力电器大跌8.97%，报收45.58元，市值约2742亿，较前一日缩水了272亿元。紧接着，深交所发出关注函，让格力就不分红原因进行说明。

格力的反应也可谓迅速，当天晚间就突发公告称，充分考虑到投资者利益，公司决定进行2018年中期分红。

不过，在格力内部人士看来，2017年不分红几乎已成定局。“董事会已通过这项方案，就不会轻易改变。中期分红应该指的是对2018年进行分红。”

“各方有如此之大的反应，主要是与市场对格力分红有较高的预期有关。”中国家用电器商业协会副秘书长张剑锋认为。

格力可谓是家电企业中分红最慷慨的企业。Wind数据显示，1996年上市以来格力共分红19次，现金分红金额达到417亿元，分红率达40.96%。

自董明珠2012年就任董事长以来，格力的分红力度不断增强。股利支付率从40.4%提升到70.22%，格力仅用了4年的时间。格力2017年的年报和分配方案尚未出炉时，市场已经对此产生了期待，不少投资者都在翘首以盼格力新一年的分红方案。

如今，董明珠一句“不分红”，让很多机构表示不能接受。

“作为格力管理层而言，其更多看到的是公司的长期利益。投资者也无需反应过度。”业内人士认为。

而格力股东层面也悄然发生了变化。受上述消息影响，格力股价在近日出现下行，而其也在此时迎来了董监高增持。深交所数据显示，5月2日格力董事黄辉和副总裁谭建明分别花费了22.44万元和100.8万元，买入自家公司股票。今年一季度在机构的增持下，董明珠也从前十大股东排行中出榜。

对此，外界纷纷猜测或与格力即将到来的换届选举有关。

多元领域尚需站稳

涉足芯片要谨慎

不过，对于不分红，格力也给出了充足的理由。

格力方面表示，公司需为多元化拓展做好相应的资金储备，并将其用于智能装备等新产业的研发和推广。

目前，空调仍在格力营收中占据重要地位。同时，从格力这几年在多元领域涉猎来看，其多元化收益并不是很明显，多元产业还在培育中。

2017年，格力新成立7家子公司，大多涉足智能装备、信息技术等领域。不过，目前能够产生稳定收益的还不多。其中，珠海格力机器人有限公司对公司业绩的影响为-74.80万元。

业内人士认为，空调市场经历过去一年的刺激后，已出现透支，今年的高增长或将难以持续。格力在多元领域布局上更显迫切。

格力董秘望靖东表示，格力决心做自己的空调芯片，未来将会在这些方面进行大量投入。“近期我们会把这个投资方案做出来，然后才方便跟投资者去交流和透露。”

对于格力再涉足芯片，张剑锋认为。“格力做芯片的初衷，值得鼓励，但企业不能过度追热点，还需注重技术储备。目前，格力在芯片上还有所欠缺，未来格力有可能在市场上通过兼并重组来切入芯片领域。”