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亚马逊开始扫描用户身体信息 以提升网购体验

亚马逊开始扫描用户身体信息 以提升网购体验
2018年05月07日 11:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月7日中午消息，亚马逊正打算进一步了解它的客户。根据《华尔街日报》的新报道，这家在线零售商，虽然已经较为了解用户的购物偏好，但他们打算进一步了解用户的具体尺码等信息。据报道，亚马逊正邀请消费者前往纽约的办公室，以便在超过20周的周期内监控他们的身材和体型。

　　据报道称，志愿者将每月两次前往亚马逊的纽约办公室，以便公司更好地了解“他们的身体是如何随着时间而变化的”。作为回报，参与者将获得价值250美元的亚马逊礼品卡。

　　这项新的工作似乎是亚马逊最近收购的计算机视觉创业公司Body Labs以及公司随后成立的3D身体扫描团队的一部分。工作背后的思路似乎是，让亚马逊能够帮助其消费者找到完美适合他们的裤子，或者帮助消费者从视觉上准确地判断某件连衣裙是否适合特定身材。这可能会减少亚马逊必须处理的退换货数量，因为退换货总是在线购物的一大风险（尤其是在线购买服饰时）。

　　亚马逊目前正在建立其自己的身体扫描团队。该团队将专注于创建“人体的统计三维模型，然后通过深度学习算法和其他策略匹配人物的图像和视频”。正如亚马逊在其招聘信息中所描述的，这项功能最终将为亚马逊的消费者带来“广泛商业应用”。

　　最近，亚马逊越来越重视服装。除了在过去几年中推出自己的时装品牌，公司还推出了Prime Wardrobe，这项服务允许亚马逊的Prime订阅用户一次性选择数件衣服快递到家，然后退回那些他们不喜欢或不合适的衣服。当然，如果身体扫描可用的话，消费者就可以潜在地避免这些错误选择。

　　但是也不要指望这种技术会在一夜之间突然实现。正如康奈尔大学的苏珊·阿什顿（Susan Ashdown）教授所说，身体扫描“比人们想象的要复杂得多。你的肩膀姿态、臀部的角度等等——都会影响穿衣风格。”但是，假如亚马逊有能力解决这些难题，公司势必将开创一个崭新的在线购物时代。(小白)

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